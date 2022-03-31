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Австралия введет дополнительные пошлины на ввоз всех товаров из России

Австралия введет дополнительные пошлины на ввоз всех товаров из России - РИА Новости, 31.03.2022

Австралия введет дополнительные пошлины на ввоз всех товаров из России

Австралия с 25 апреля введет дополнительные пошлины в 35% на ввоз в страну всех товаров из РФ и Белоруссии, следует из сообщения австралийского правительства. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T07:24

2022-03-31T07:24

2022-03-31T07:40

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Австралия с 25 апреля введет дополнительные пошлины в 35% на ввоз в страну всех товаров из РФ и Белоруссии, следует из сообщения австралийского правительства.Ранее австралийский МИД заявил о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко, членов его семьи, а также в отношении "российских пропагандистов".Также 20 марта в ведомстве сообщили, что правительство Австралии выделит дополнительно более 22 миллионов долларов США на чрезвычайную гуманитарную помощь гражданскому населению Украины. Общая сумма средств, которые австралийское правительство обязалось выделить, составит таким образом 65 миллионов австралийских долларов (порядка 48 миллионов долларов США).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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