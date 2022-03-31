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Австралия введет дополнительные пошлины на ввоз всех товаров из России - РИА Новости, 31.03.2022
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Австралия введет дополнительные пошлины на ввоз всех товаров из России
Австралия введет дополнительные пошлины на ввоз всех товаров из России - РИА Новости, 31.03.2022
Австралия введет дополнительные пошлины на ввоз всех товаров из России
Австралия с 25 апреля введет дополнительные пошлины в 35% на ввоз в страну всех товаров из РФ и Белоруссии, следует из сообщения австралийского правительства. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T07:24
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в мире
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россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Австралия с 25 апреля введет дополнительные пошлины в 35% на ввоз в страну всех товаров из РФ и Белоруссии, следует из сообщения австралийского правительства.Ранее австралийский МИД заявил о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко, членов его семьи, а также в отношении "российских пропагандистов".Также 20 марта в ведомстве сообщили, что правительство Австралии выделит дополнительно более 22 миллионов долларов США на чрезвычайную гуманитарную помощь гражданскому населению Украины. Общая сумма средств, которые австралийское правительство обязалось выделить, составит таким образом 65 миллионов австралийских долларов (порядка 48 миллионов долларов США).
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в мире, австралия, россия
07:24 31.03.2022 (обновлено: 07:40 31.03.2022)
 
Австралия введет дополнительные пошлины на ввоз всех товаров из России

Австралия с 25 апреля введет пошлины в 35 процентов на импорт всех товаров из России

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид австралийского города Сидней
Вид австралийского города Сидней - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Вид австралийского города Сидней
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Австралия с 25 апреля введет дополнительные пошлины в 35% на ввоз в страну всех товаров из РФ и Белоруссии, следует из сообщения австралийского правительства.
"1 апреля 2022 года Австралия опубликует официальное уведомление об отмене права на тарифный режим наибольшего благоприятствования (MFN) и применении дополнительных пошлин в размере 35% ко всему импорту из России и Беларуси. Это вступит в силу с 25 апреля 2022 года и будет дополнением к общим ставкам пошлин, которые применяются в настоящее время", - сообщили в правительстве.
Ранее австралийский МИД заявил о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко, членов его семьи, а также в отношении "российских пропагандистов".
Также 20 марта в ведомстве сообщили, что правительство Австралии выделит дополнительно более 22 миллионов долларов США на чрезвычайную гуманитарную помощь гражданскому населению Украины. Общая сумма средств, которые австралийское правительство обязалось выделить, составит таким образом 65 миллионов австралийских долларов (порядка 48 миллионов долларов США).
Город Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 02:26
Австралия запретила экспорт в Россию алюминиевых руд
 
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