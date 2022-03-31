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Глава МИД Индии заявил о новом мировом порядке из-за кризиса на Украине - РИА Новости, 31.03.2022
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Глава МИД Индии заявил о новом мировом порядке из-за кризиса на Украине
Глава МИД Индии заявил о новом мировом порядке из-за кризиса на Украине - РИА Новости, 31.03.2022
Глава МИД Индии заявил о новом мировом порядке из-за кризиса на Украине
Мир еще столкнется с последствиями событий на Украине, в частности он будет отражаться на ценах на энергоносители и продовольствие, а сами эти события приведут... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T20:36
2022-03-31T20:36
в мире
россия
китай
сша
украина
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мар – РИА Новости. Мир еще столкнется с последствиями событий на Украине, в частности он будет отражаться на ценах на энергоносители и продовольствие, а сами эти события приведут к другому мировому порядку, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар."Я думаю, что мир изменился во многих отношениях. Очевидно, что одной из его частей является конфликт на Украине, политика конфликта, то, что она сделала с точки зрения вызовов для дипломатии и политики различных стран… Я думаю, что настоящие проблемы еще впереди. Неожиданно для нашей части света мы видим влияние конфликта на цены на энергоносители и сырьевые товары. Были и другие сбои – финансовые связи нарушены, логистические цепочки нарушены, а рынки в суматохе. Все это будет иметь последствия для остального мира, и я думаю, что мы это наблюдаем", - сказал он в ходе выступления на первом "Индийско-британском форуме по стратегии будущего".Он также отметил, что события на Украине в числе прочих могут привести к созданию нового мирового порядка."Одной из составляющих меняющегося мирового порядка является огромная экономическая перебалансировка, которая произошла за последние 30-40 лет и привела к намного более многополярному миру… Мировой порядок также меняется в зависимости от конкретных событий и процессов. Я думаю, что мировой порядок изменился, с нашей точки зрения, из-за того, что произошло в Афганистане в прошлом году. Я думаю, что мировой порядок меняется отчасти из-за последствий подъема Китая и политики, которой Китай придерживается, особенно в отношении своих соседей. Он также изменился из-за трений, которые существуют между основными державами. Я думаю, что полное влияние того, что произошло и что происходит на Украине, и реакция на это еще впереди. Так что это, можно сказать, набор потрясений, которые дополнят более длительный тренд. И это действительно, на мой взгляд, приведет к другому мировому порядку", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781131998.html
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в мире, россия, китай, сша, украина, индия
20:36 31.03.2022
 
Глава МИД Индии заявил о новом мировом порядке из-за кризиса на Украине

Глава МИД Индии Джайшанкар: события на Украине приведут к другому мировому порядку

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мар – РИА Новости. Мир еще столкнется с последствиями событий на Украине, в частности он будет отражаться на ценах на энергоносители и продовольствие, а сами эти события приведут к другому мировому порядку, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Я думаю, что мир изменился во многих отношениях. Очевидно, что одной из его частей является конфликт на Украине, политика конфликта, то, что она сделала с точки зрения вызовов для дипломатии и политики различных стран… Я думаю, что настоящие проблемы еще впереди. Неожиданно для нашей части света мы видим влияние конфликта на цены на энергоносители и сырьевые товары. Были и другие сбои – финансовые связи нарушены, логистические цепочки нарушены, а рынки в суматохе. Все это будет иметь последствия для остального мира, и я думаю, что мы это наблюдаем", - сказал он в ходе выступления на первом "Индийско-британском форуме по стратегии будущего".
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Он также отметил, что события на Украине в числе прочих могут привести к созданию нового мирового порядка.
"Одной из составляющих меняющегося мирового порядка является огромная экономическая перебалансировка, которая произошла за последние 30-40 лет и привела к намного более многополярному миру… Мировой порядок также меняется в зависимости от конкретных событий и процессов. Я думаю, что мировой порядок изменился, с нашей точки зрения, из-за того, что произошло в Афганистане в прошлом году. Я думаю, что мировой порядок меняется отчасти из-за последствий подъема Китая и политики, которой Китай придерживается, особенно в отношении своих соседей. Он также изменился из-за трений, которые существуют между основными державами. Я думаю, что полное влияние того, что произошло и что происходит на Украине, и реакция на это еще впереди. Так что это, можно сказать, набор потрясений, которые дополнят более длительный тренд. И это действительно, на мой взгляд, приведет к другому мировому порядку", - сказал он.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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