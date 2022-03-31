https://ria.ru/20220331/pomosch-1781080157.html

В России открылась кампания по сбору помощи для животных в Донбассе

В России открылась кампания по сбору помощи для животных в Донбассе - РИА Новости, 31.03.2022

В России открылась кампания по сбору помощи для животных в Донбассе

В России стартовала кампания "ЗооДруг" по сбору помощи для зоопарков и приютов Донбасса, сообщила председатель Комиссии и инициатор кампании Елена Шаройкина. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:34

2022-03-31T14:34

2022-03-31T17:55

обострение ситуации в днр и лнр

общество

николай дроздов

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В России стартовала кампания "ЗооДруг" по сбору помощи для зоопарков и приютов Донбасса, сообщила председатель Комиссии и инициатор кампании Елена Шаройкина.Ранее сообщалось, что в рамках кампании пройдёт сбор денежных средств, кормов для животных, ветеринарных препаратов, бытовой химии, стройматериалов и многого другого, будет организована доставка помощи в нуждающиеся организации и населённые пункты.По ее словам, в некоторых зоопарках живут краснокнижные животные, им требуются не только корм, но и лекарства, предметы по уходу и даже клетки.Также Шаройкина сказала, что работа в рамках кампании "ЗооДруг" по вывозу животных из Донецка и Луганска уже началась, ее будут продолжать. "Работа по вывозу животных уже началась, мы будем просто продолжать… Пока сейчас начали вывозить животных из Донецка, речь идёт о животных из приюта", - сказала Шаройкина.Она отметила, что кампания "ЗооДруг" уже на связи с ассоциацией зоопарков России и уже обсуждается помощь при вывозе животных. "В первую очередь, например, Горловский зоопарк, там 11 краснокнижных муфлонов. Необходимо спасти? Необходимо. Куда можно вывезти? Да вот в ближайший зоопарк бы в Донецкой области", - заявила инициатор кампании.В завершении она ещё раз всех она ещё раз всех поздравила со стартом кампании и добавила, что сегодня первые волонтеры уже отнесли корм.Почётным гостем старта кампании стал профессор, учёный-зоолог, телеведущий Николай Дроздов. Также на открытии выступила известная саксофонистка Вероника Кожухарова.Кампания "ЗооДруг" реализуется в координации с руководством профильных ведомств ДНР и ЛНР и Общественными палатами регионов. В перспективе, как только будут открываться возможности для безопасного движения транспорта, грузы планируется направлять и в города Украины. В оргкомитет "ЗооДруг" входят волонтёры всероссийской благотворительной кампании "Забери друга из приюта", представители Московского общества защиты животных, АНО "ГБР. Зоозащита", АНО Реабилитационный центр для бездомных собак "Своя стая", благотворительного фонда помощи животным "Лесной приют", благотворительного фонда помощи бездомным животным "Ника", Фонда защиты китов и других объединений.Ранее сообщалось, что в ДНР в помощи нуждаются четыре приюта для бездомных животных и три зоопарка, в общей сложности - 22 342 животных. В ЛНР: 26 приютов и 14 индивидуальных зоозащитников-опекунов кошек и собак, два зооуголка, три конно-спортивных клуба, один эколого-биологический центр детей и юношества. В общей сложности - около 3 511 животных.

https://ria.ru/20220331/korma-1780999081.html

https://ria.ru/20220330/donbass-1780916820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, николай дроздов, донецкая народная республика, луганская народная республика