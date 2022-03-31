Рейтинг@Mail.ru
Польша превращается в передовой рубеж НАТО, заявил Медведев - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/polsha-1781028549.html
Польша превращается в передовой рубеж НАТО, заявил Медведев
Польша превращается в передовой рубеж НАТО, заявил Медведев - РИА Новости, 31.03.2022
Польша превращается в передовой рубеж НАТО, заявил Медведев
Польша превращается в передовой рубеж НАТО, на ее территории резко увеличивается присутствие войск США, но для общеевропейской безопасности такой перекос... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:32
2022-03-31T11:32
грузия
россия
варшава
нато
евросоюз
польша
в мире
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_0:230:3076:1960_1920x0_80_0_0_f59bb931404351ab58e9f119f41256dd.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Польша превращается в передовой рубеж НАТО, на ее территории резко увеличивается присутствие войск США, но для общеевропейской безопасности такой перекос намного опаснее мифической "русской угрозы", написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska."Преданным вассалам нужно совершать оммаж перед американским господином и НАТО в целом. Именно поэтому Польша превращается в передовой рубеж Североатлантического альянса: на ее территории с августа 2020 года резко увеличивается присутствие войск США, завершается развертывание американской системы ПРО. Вместо так называемого "форта Трамп" будут построены сразу несколько объектов в крупных регионах Польши", - написал зампредседателя Совбеза РФ.По словам Медведева, на фоне новых антироссийских санкций власти Польши "объявили себя форпостом борьбы с коварными планами русских", оправдывая это интересами национальной безопасности."Для общеевропейской безопасности такой перекос намного опаснее мифической "русской угрозы", о которой в Варшаве твердят постоянно. При этом Польшу в качестве солидного стратегического партнера ни крупнейшие страны Евросоюза, ни США не рассматривают – вес и влияние не те. Можно было бы, конечно, получить очки на помощи младшим партнерам (например, Украине и Грузии) интегрироваться в Альянс. Но в польско-украинских отношениях все далеко не гладко", - добавил Медведев, напомнив о конфликте вокруг преступлений украинских националистов в годы Второй мировой и об обидах украинцев на то, что "поляки не очень-то помогают им полноценно интегрироваться в ЕС".
https://ria.ru/20220331/dengi-1780905106.html
https://ria.ru/20220330/mozg-1780886830.html
грузия
россия
варшава
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_de57a81544bc20eff7f9f95ce56156ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, россия, варшава, нато, евросоюз, польша, в мире, совет безопасности рф, дмитрий медведев
11:32 31.03.2022
 
Польша превращается в передовой рубеж НАТО, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: Польша превращается в передовой рубеж НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Польша превращается в передовой рубеж НАТО, на ее территории резко увеличивается присутствие войск США, но для общеевропейской безопасности такой перекос намного опаснее мифической "русской угрозы", написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska.
"Преданным вассалам нужно совершать оммаж перед американским господином и НАТО в целом. Именно поэтому Польша превращается в передовой рубеж Североатлантического альянса: на ее территории с августа 2020 года резко увеличивается присутствие войск США, завершается развертывание американской системы ПРО. Вместо так называемого "форта Трамп" будут построены сразу несколько объектов в крупных регионах Польши", - написал зампредседателя Совбеза РФ.
Группа истребителей F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
08:00
"Либо оружие, либо люди". Страны НАТО столкнулись с неожиданной проблемой
По словам Медведева, на фоне новых антироссийских санкций власти Польши "объявили себя форпостом борьбы с коварными планами русских", оправдывая это интересами национальной безопасности.
"Для общеевропейской безопасности такой перекос намного опаснее мифической "русской угрозы", о которой в Варшаве твердят постоянно. При этом Польшу в качестве солидного стратегического партнера ни крупнейшие страны Евросоюза, ни США не рассматривают – вес и влияние не те. Можно было бы, конечно, получить очки на помощи младшим партнерам (например, Украине и Грузии) интегрироваться в Альянс. Но в польско-украинских отношениях все далеко не гладко", - добавил Медведев, напомнив о конфликте вокруг преступлений украинских националистов в годы Второй мировой и об обидах украинцев на то, что "поляки не очень-то помогают им полноценно интегрироваться в ЕС".
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 15:19
В Китае дали совет Европе из-за "умершего мозга" НАТО
 
ГрузияРоссияВаршаваНАТОЕвросоюзПольшаВ миреСовет Безопасности РФДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала