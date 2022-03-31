Польша превращается в передовой рубеж НАТО, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: Польша превращается в передовой рубеж НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Польша превращается в передовой рубеж НАТО, на ее территории резко увеличивается присутствие войск США, но для общеевропейской безопасности такой перекос намного опаснее мифической "русской угрозы", написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska.
"Преданным вассалам нужно совершать оммаж перед американским господином и НАТО в целом. Именно поэтому Польша превращается в передовой рубеж Североатлантического альянса: на ее территории с августа 2020 года резко увеличивается присутствие войск США, завершается развертывание американской системы ПРО. Вместо так называемого "форта Трамп" будут построены сразу несколько объектов в крупных регионах Польши", - написал зампредседателя Совбеза РФ.
По словам Медведева, на фоне новых антироссийских санкций власти Польши "объявили себя форпостом борьбы с коварными планами русских", оправдывая это интересами национальной безопасности.
"Для общеевропейской безопасности такой перекос намного опаснее мифической "русской угрозы", о которой в Варшаве твердят постоянно. При этом Польшу в качестве солидного стратегического партнера ни крупнейшие страны Евросоюза, ни США не рассматривают – вес и влияние не те. Можно было бы, конечно, получить очки на помощи младшим партнерам (например, Украине и Грузии) интегрироваться в Альянс. Но в польско-украинских отношениях все далеко не гладко", - добавил Медведев, напомнив о конфликте вокруг преступлений украинских националистов в годы Второй мировой и об обидах украинцев на то, что "поляки не очень-то помогают им полноценно интегрироваться в ЕС".