Медведев: ненависть к России не может быть скрепой польского общества
Зампред Совбеза Медведев: ненависть к России не может быть скрепой польского общества
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ненависть к России не может быть скрепой и константой польского общества, сотрудничество весьма выгодно, а неразрешимых проблем между Москвой и Варшавой нет, и важно, чтобы польские элиты осознали это, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Костер ненависти к противнику надо поддерживать постоянно. Это нынешние власти в Варшаве усвоили давно. Но в любом государстве окончательное право голоса – все-таки за гражданами. Рано или поздно они поймут, что все это им изрядно надоело. Что ненависть к России не может быть скрепой, константой польского общества. Тем более – неразрешимых противоречий и проблем в отношениях между Россией и Польшей на самом деле нет", - написал он в статье для агентства Sputnik Polska.
Медведев отметил, что экономическое сотрудничество – весьма выгодно, человеческие связи – незаменимы, а культурный и научный обмен между странами Пушкина и Мицкевича, Чайковского и Шопена, Ломоносова и Коперника, Андрея Сахарова и Марии Кюри – жизненно необходим.
"Важно, чтобы это, наконец, осознали политические элиты Польши. А граждане - сделали свой правильный выбор", - добавил он.
Медведев также вспомнил миграционный кризис на польско-белорусской границе, отметив, что он для Польши оказался "как нельзя кстати" и был полезен польским властям.
"Применяя против беженцев оружие и слезоточивый газ, задерживая и избивая тех, кто пытается прорваться сквозь колючую проволоку на территорию "ЕС обетованного", Польша брала на себя роль, от которой прочие страны предпочитали стыдливо отстраняться", - считает он. По словам Медведева, после конфликта польская партия "Право и справедливость" получила поддержку не только от отдельных партнеров по Евросоюзу, но и граждан страны.
"Эти "защитные действия", включая использование войск и кровавые стычки на границе, разогревают "дух нации", уверены польские лидеры, готовясь и дальше при решении проблемы мигрантов применять самые жестокие меры. Конечно, не забывая при этом обвинять в возникшем кризисе только Россию и ее ближайшего союзника – Белоруссию. Естественно, никакого конструктивного обсуждения возможных способов разрешить кризис с польской стороны не ведется", - считает он.