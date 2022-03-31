https://ria.ru/20220331/polsha-1781027306.html

Медведев: ненависть к России не может быть скрепой польского общества

Медведев: ненависть к России не может быть скрепой польского общества - РИА Новости, 31.03.2022

Медведев: ненависть к России не может быть скрепой польского общества

Ненависть к России не может быть скрепой и константой польского общества, сотрудничество весьма выгодно, а неразрешимых проблем между Москвой и Варшавой нет, и... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:27

2022-03-31T11:27

2022-03-31T11:27

в мире

россия

польша

дмитрий медведев

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ненависть к России не может быть скрепой и константой польского общества, сотрудничество весьма выгодно, а неразрешимых проблем между Москвой и Варшавой нет, и важно, чтобы польские элиты осознали это, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Костер ненависти к противнику надо поддерживать постоянно. Это нынешние власти в Варшаве усвоили давно. Но в любом государстве окончательное право голоса – все-таки за гражданами. Рано или поздно они поймут, что все это им изрядно надоело. Что ненависть к России не может быть скрепой, константой польского общества. Тем более – неразрешимых противоречий и проблем в отношениях между Россией и Польшей на самом деле нет", - написал он в статье для агентства Sputnik Polska.Медведев отметил, что экономическое сотрудничество – весьма выгодно, человеческие связи – незаменимы, а культурный и научный обмен между странами Пушкина и Мицкевича, Чайковского и Шопена, Ломоносова и Коперника, Андрея Сахарова и Марии Кюри – жизненно необходим."Важно, чтобы это, наконец, осознали политические элиты Польши. А граждане - сделали свой правильный выбор", - добавил он.Медведев также вспомнил миграционный кризис на польско-белорусской границе, отметив, что он для Польши оказался "как нельзя кстати" и был полезен польским властям."Применяя против беженцев оружие и слезоточивый газ, задерживая и избивая тех, кто пытается прорваться сквозь колючую проволоку на территорию "ЕС обетованного", Польша брала на себя роль, от которой прочие страны предпочитали стыдливо отстраняться", - считает он. По словам Медведева, после конфликта польская партия "Право и справедливость" получила поддержку не только от отдельных партнеров по Евросоюзу, но и граждан страны."Эти "защитные действия", включая использование войск и кровавые стычки на границе, разогревают "дух нации", уверены польские лидеры, готовясь и дальше при решении проблемы мигрантов применять самые жестокие меры. Конечно, не забывая при этом обвинять в возникшем кризисе только Россию и ее ближайшего союзника – Белоруссию. Естественно, никакого конструктивного обсуждения возможных способов разрешить кризис с польской стороны не ведется", - считает он.

https://ria.ru/20220331/polsha-1780983757.html

https://ria.ru/20220330/rusofobiya-1780834961.html

https://ria.ru/20220331/problemy-1781025704.html

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, польша, дмитрий медведев