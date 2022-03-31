Медведев: Польша продвигает лживую версию истории отношений с Россией
Зампред Совбеза Медведев: Польша продвигает лживую версию истории отношений с Россией
Дмитрий Медведев
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сегодняшние власти Польши продвигают лживую версию истории ее отношений с Россией, рисуя нашу страну двуличной и враждебной, там планомерно уничтожают памятники советским воинам, называть которых захватчиками – подлость и предательство, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Нынешние польские власти повсеместно продвигают собственную лживую версию истории российско-польских отношений. Делают это злонамеренно, вульгарно и пошло", - написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своей статье для агентства Sputnik Polska.
По его словам, это стало общим местом политики партии "Право и Справедливость", в то время как в России не принято замалчивать даже самые мрачные страницы общей истории, такие как расстрел польских офицеров под Катынью в период сталинских репрессий. Медведев напомнил, что этим фактам уже давно дана всесторонняя и жесткая оценка, а архивные данные по этому делу рассекречены, потому что России нечего скрывать. Тем не менее, заметил зампред Совбеза, спекуляции вокруг катынского расстрела не утихают и по сей день - это является одним из привычных способов сформировать у обывателя образ России как извечного, "природного" врага Польши.
"Нашу страну рисуют исключительно в черном цвете – закрытой, двуличной, враждебной и непредсказуемой. Прямо-таки инфернальной сущностью, отродьем дьявола. Какой вывод? Простой. С Россией, твердят польские элиты, в принципе нельзя иметь дело и от нее лучше держаться подальше. Все, кто осмеливается оспорить официальную русофобию Варшавы, рискуют тут же быть преданы анафеме", - заявил Медведев.
Он отметил, что значительная часть политических элит Польши хотела бы забыть и о временах Второй мировой войны. Прежде всего – о советских солдатах, которые победили фашизм, очистили от оккупантов польские города, освободили уцелевших узников Освенцима. Зампред Совбеза также указал на то, что в сегодняшней Польше "идет планомерное уничтожение памятников и монументов советским воинам – в нарушение всех двусторонних договоров и соглашений на этот счёт: из 561 мемориального объекта, внесенного в 1997 вместе с польской стороной в Перечень памятных мест советских защитников Отечества, павших на территории Польши, сохранилось лишь около ста.
"Бульдозеры работают на полную мощность, невзирая на дипломатические ноты и протесты России", - констатировал Медведев.
Так же активно, по его словам, идет и политическая перелицовка прошлого.
"На волне принятого на официальном уровне "исторического догмата" и поправок к так называемому "закону о декоммунизации" фашистскую оккупацию приравнивают к так называемой "советской" (то есть периоду социализма), а солдат Красной Армии называют захватчиками. И это уже не лукавство и не перегибы. Давайте все-таки называть вещи своими именами – это подлость и предательство. Что-то более лицемерное и отвратительное, чем такая риторика, придумать сложно", - подчеркнул зампред Совбеза.
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