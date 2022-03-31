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Польша приносит в жертву русофобии благополучие жителей, заявил Медведев - РИА Новости, 31.03.2022
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Польша приносит в жертву русофобии благополучие жителей, заявил Медведев
Польша приносит в жертву русофобии благополучие жителей, заявил Медведев - РИА Новости, 31.03.2022
Польша приносит в жертву русофобии благополучие жителей, заявил Медведев
Власти Польши приносят в жертву оголтелой русофобской политике благополучие граждан страны и собственные экономические интересы, в том числе осуществляя по... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:17
2022-03-31T11:32
в мире
польша
варшава
россия
евросоюз
северный поток — 2
дмитрий медведев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Власти Польши приносят в жертву оголтелой русофобской политике благополучие граждан страны и собственные экономические интересы, в том числе осуществляя по реверсу поставки российского газа, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska."Экономические интересы Польши и благополучие ее граждан также принесены в жертву оголтелой русофобской политике. Так, один из самых болезненных для Польши вопросов – газовые проекты", - отметил Медведев.По его словам, жителей Польши постоянно пугают тем, что Россия вот-вот применит "газовое оружие": отыграется на несчастном партнере, энергетическая система которого в значительной степени зависит от закупок голубого топлива."В 2020 году Варшава импортировала до 10 миллиардов кубометров российского газа, но теперь намерена отказаться от контрактов. Объемы поставок газа из России в Польшу в этом году по сравнению с прошлым уже снизились на 13%. В качестве замены предложены реверсные поставки того же российского газа, но из Германии, импорт СПГ из Катара, Норвегии и США. Экономическая выгода пала жертвой дурных политиканских решений. Для не самой богатой и процветающей европейской страны это существенно", - добавил Медведев.Он напомнил, что Польша также предприняла ряд шагов, направленных против проекта "Северный поток 2" и на расширение присутствия американских компаний в газовой отрасли Евросоюза."Мечта Польши – стать европейским хабом при поставках сжиженного природного газа из США. Построен и расширяется терминал для приема СПГ в Свиноуйсьце, планируется сооружение такого же терминала под Гданьском, газовых интерконнекторов с Литвой и Словакией, польско-датско-норвежского газопровода BalticPipe", - пояснил зампред Совбеза РФ.
https://ria.ru/20220331/polsha-1781022956.html
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в мире, польша, варшава, россия, евросоюз, северный поток — 2, дмитрий медведев, совет безопасности рф, норвегия
11:17 31.03.2022 (обновлено: 11:32 31.03.2022)
 
Польша приносит в жертву русофобии благополучие жителей, заявил Медведев

Медведев: Польша приносит в жертву русофобской политике благополучие своих жителей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Власти Польши приносят в жертву оголтелой русофобской политике благополучие граждан страны и собственные экономические интересы, в том числе осуществляя по реверсу поставки российского газа, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska.
"Экономические интересы Польши и благополучие ее граждан также принесены в жертву оголтелой русофобской политике. Так, один из самых болезненных для Польши вопросов – газовые проекты", - отметил Медведев.
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По его словам, жителей Польши постоянно пугают тем, что Россия вот-вот применит "газовое оружие": отыграется на несчастном партнере, энергетическая система которого в значительной степени зависит от закупок голубого топлива.
"В 2020 году Варшава импортировала до 10 миллиардов кубометров российского газа, но теперь намерена отказаться от контрактов. Объемы поставок газа из России в Польшу в этом году по сравнению с прошлым уже снизились на 13%. В качестве замены предложены реверсные поставки того же российского газа, но из Германии, импорт СПГ из Катара, Норвегии и США. Экономическая выгода пала жертвой дурных политиканских решений. Для не самой богатой и процветающей европейской страны это существенно", - добавил Медведев.
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Он напомнил, что Польша также предприняла ряд шагов, направленных против проекта "Северный поток 2" и на расширение присутствия американских компаний в газовой отрасли Евросоюза.
"Мечта Польши – стать европейским хабом при поставках сжиженного природного газа из США. Построен и расширяется терминал для приема СПГ в Свиноуйсьце, планируется сооружение такого же терминала под Гданьском, газовых интерконнекторов с Литвой и Словакией, польско-датско-норвежского газопровода BalticPipe", - пояснил зампред Совбеза РФ.
 
В миреПольшаВаршаваРоссияЕвросоюзСеверный поток — 2Дмитрий МедведевСовет Безопасности РФНорвегия
 
 
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