11:17 31.03.2022 (обновлено: 11:32 31.03.2022)
Польша приносит в жертву русофобии благополучие жителей, заявил Медведев
Медведев: Польша приносит в жертву русофобской политике благополучие своих жителей
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Власти Польши приносят в жертву оголтелой русофобской политике благополучие граждан страны и собственные экономические интересы, в том числе осуществляя по реверсу поставки российского газа, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska.
"Экономические интересы Польши и благополучие ее граждан также принесены в жертву оголтелой русофобской политике. Так, один из самых болезненных для Польши вопросов – газовые проекты", - отметил Медведев.
По его словам, жителей Польши постоянно пугают тем, что Россия вот-вот применит "газовое оружие": отыграется на несчастном партнере, энергетическая система которого в значительной степени зависит от закупок голубого топлива.
"В 2020 году Варшава импортировала до 10 миллиардов кубометров российского газа, но теперь намерена отказаться от контрактов. Объемы поставок газа из России в Польшу в этом году по сравнению с прошлым уже снизились на 13%. В качестве замены предложены реверсные поставки того же российского газа, но из Германии, импорт СПГ из Катара, Норвегии и США. Экономическая выгода пала жертвой дурных политиканских решений. Для не самой богатой и процветающей европейской страны это существенно", - добавил Медведев.
Он напомнил, что Польша также предприняла ряд шагов, направленных против проекта "Северный поток 2" и на расширение присутствия американских компаний в газовой отрасли Евросоюза.
"Мечта Польши – стать европейским хабом при поставках сжиженного природного газа из США. Построен и расширяется терминал для приема СПГ в Свиноуйсьце, планируется сооружение такого же терминала под Гданьском, газовых интерконнекторов с Литвой и Словакией, польско-датско-норвежского газопровода BalticPipe", - пояснил зампред Совбеза РФ.