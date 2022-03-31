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Украинские территории выглядят для Польши лакомым куском, заявил Медведев - РИА Новости, 31.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/polsha-1781024823.html
Украинские территории выглядят для Польши лакомым куском, заявил Медведев
Украинские территории выглядят для Польши лакомым куском, заявил Медведев - РИА Новости, 31.03.2022
Украинские территории выглядят для Польши лакомым куском, заявил Медведев
Территории Украины выглядят для Варшавы вполне лакомым куском, для маскировки своих намерений Польша использует антироссийскую риторику, написал зампредседателя РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:16
2022-03-31T11:25
обострение ситуации в днр и лнр
россия
варшава
украина
в мире
польша
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Территории Украины выглядят для Варшавы вполне лакомым куском, для маскировки своих намерений Польша использует антироссийскую риторику, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska."Зато вполне лакомым куском выглядят для Варшавы территории Украины. На польском телевидении без зазрения совести показывают карту раздела этой несчастной страны, где целый ряд ее западных областей включен в состав Польши", - написал он."Понятно, что легальным путем сделать это не получится. Можно вызвать резкий отпор украинцев, осуждение со стороны прочих европейских соседей. Но у Варшавы есть давно испытанный метод, чтобы подсластить пилюлю и оправдать свои неблаговидные поступки. Для этого она виртуозно использует антироссийскую риторику, всякий раз переводя ее в истерику", - заявил Медведев.Он напомнил, что польские элиты веками обвиняли во всех бедах Россию."Похоже, они надеются, что такая аргументация заранее оправдает их поступки перед всем миром", - считает Медведев.
https://ria.ru/20220331/polsha-1780983757.html
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россия, варшава, украина, в мире, польша, совет безопасности рф, дмитрий медведев
11:16 31.03.2022 (обновлено: 11:25 31.03.2022)
 
Украинские территории выглядят для Польши лакомым куском, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: украинские территории выглядят для Польши лакомым куском

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Территории Украины выглядят для Варшавы вполне лакомым куском, для маскировки своих намерений Польша использует антироссийскую риторику, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska.
"Зато вполне лакомым куском выглядят для Варшавы территории Украины. На польском телевидении без зазрения совести показывают карту раздела этой несчастной страны, где целый ряд ее западных областей включен в состав Польши", - написал он.
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"Понятно, что легальным путем сделать это не получится. Можно вызвать резкий отпор украинцев, осуждение со стороны прочих европейских соседей. Но у Варшавы есть давно испытанный метод, чтобы подсластить пилюлю и оправдать свои неблаговидные поступки. Для этого она виртуозно использует антироссийскую риторику, всякий раз переводя ее в истерику", - заявил Медведев.
Он напомнил, что польские элиты веками обвиняли во всех бедах Россию.
"Похоже, они надеются, что такая аргументация заранее оправдает их поступки перед всем миром", - считает Медведев.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВаршаваУкраинаВ миреПольшаСовет Безопасности РФДмитрий Медведев
 
 
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