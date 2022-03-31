https://ria.ru/20220331/polsha-1781024823.html

Украинские территории выглядят для Польши лакомым куском, заявил Медведев

Украинские территории выглядят для Польши лакомым куском, заявил Медведев - РИА Новости, 31.03.2022

Украинские территории выглядят для Польши лакомым куском, заявил Медведев

Территории Украины выглядят для Варшавы вполне лакомым куском, для маскировки своих намерений Польша использует антироссийскую риторику, написал зампредседателя РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:16

2022-03-31T11:16

2022-03-31T11:25

обострение ситуации в днр и лнр

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польша

совет безопасности рф

дмитрий медведев

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Территории Украины выглядят для Варшавы вполне лакомым куском, для маскировки своих намерений Польша использует антироссийскую риторику, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska."Зато вполне лакомым куском выглядят для Варшавы территории Украины. На польском телевидении без зазрения совести показывают карту раздела этой несчастной страны, где целый ряд ее западных областей включен в состав Польши", - написал он."Понятно, что легальным путем сделать это не получится. Можно вызвать резкий отпор украинцев, осуждение со стороны прочих европейских соседей. Но у Варшавы есть давно испытанный метод, чтобы подсластить пилюлю и оправдать свои неблаговидные поступки. Для этого она виртуозно использует антироссийскую риторику, всякий раз переводя ее в истерику", - заявил Медведев.Он напомнил, что польские элиты веками обвиняли во всех бедах Россию."Похоже, они надеются, что такая аргументация заранее оправдает их поступки перед всем миром", - считает Медведев.

https://ria.ru/20220331/polsha-1780983757.html

https://ria.ru/20220316/evrosoyuz-1778534969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, варшава, украина, в мире, польша, совет безопасности рф, дмитрий медведев