https://ria.ru/20220331/polsha-1781023305.html

Польша надеется поднять свою роль в ЕС за счет Украины, заявил Медведев

Польша надеется поднять свою роль в ЕС за счет Украины, заявил Медведев - РИА Новости, 31.03.2022

Польша надеется поднять свою роль в ЕС за счет Украины, заявил Медведев

Польша надеется на значимый подъём своей роли в Европе за счет Украины и заявляет о своей поддержке, но власти страны в сложном положении, беженцы обустроены за РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:11

2022-03-31T11:11

2022-03-31T11:25

обострение ситуации в днр и лнр

польша

украина

в мире

совет безопасности рф

дмитрий медведев

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Польша надеется на значимый подъём своей роли в Европе за счет Украины и заявляет о своей поддержке, но власти страны в сложном положении, беженцы обустроены за счет средств США, собственные средства вкладывать не хочется, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska."Польша надеется на значимый подъём своей роли в европейском хозяйстве. За счет Украины, конечно. Клянется в славянской верности, помощи оружием и деньгами. Но клятвенно уверять – это одно, а делать – другое. Сейчас польские власти в сложном положении", - считает он.Медведев отметил, что приезд людей с Украины "поляки встречают без радости и вовсе не готовы делиться с ними "последней рубашкой", едой, субсидиями и рабочими местами"."Две трети беженцев, а в Польше их число уже приближается к двум миллионам, приняты и обустроены на американские деньги. Собственные средства в такую благотворительность ей вкладывать совсем не хочется – учитывая затянувшийся кризис практически во всех отраслях экономики страны", - написал Медведев.

https://ria.ru/20220331/polsha-1780983757.html

https://ria.ru/20220330/rusofobiya-1780834961.html

польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

польша, украина, в мире, совет безопасности рф, дмитрий медведев