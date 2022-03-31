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Польша надеется поднять свою роль в ЕС за счет Украины, заявил Медведев - РИА Новости, 31.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/polsha-1781023305.html
Польша надеется поднять свою роль в ЕС за счет Украины, заявил Медведев
Польша надеется поднять свою роль в ЕС за счет Украины, заявил Медведев - РИА Новости, 31.03.2022
Польша надеется поднять свою роль в ЕС за счет Украины, заявил Медведев
Польша надеется на значимый подъём своей роли в Европе за счет Украины и заявляет о своей поддержке, но власти страны в сложном положении, беженцы обустроены за РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:11
2022-03-31T11:25
обострение ситуации в днр и лнр
польша
украина
в мире
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Польша надеется на значимый подъём своей роли в Европе за счет Украины и заявляет о своей поддержке, но власти страны в сложном положении, беженцы обустроены за счет средств США, собственные средства вкладывать не хочется, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska."Польша надеется на значимый подъём своей роли в европейском хозяйстве. За счет Украины, конечно. Клянется в славянской верности, помощи оружием и деньгами. Но клятвенно уверять – это одно, а делать – другое. Сейчас польские власти в сложном положении", - считает он.Медведев отметил, что приезд людей с Украины "поляки встречают без радости и вовсе не готовы делиться с ними "последней рубашкой", едой, субсидиями и рабочими местами"."Две трети беженцев, а в Польше их число уже приближается к двум миллионам, приняты и обустроены на американские деньги. Собственные средства в такую благотворительность ей вкладывать совсем не хочется – учитывая затянувшийся кризис практически во всех отраслях экономики страны", - написал Медведев.
https://ria.ru/20220331/polsha-1780983757.html
https://ria.ru/20220330/rusofobiya-1780834961.html
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польша, украина, в мире, совет безопасности рф, дмитрий медведев
11:11 31.03.2022 (обновлено: 11:25 31.03.2022)
 
Польша надеется поднять свою роль в ЕС за счет Украины, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: Польша надеется поднять свою роль в Евросоюзе за счет Украины

© Depositphotos / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Depositphotos / bloodua
Вид Варшавы
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Польша надеется на значимый подъём своей роли в Европе за счет Украины и заявляет о своей поддержке, но власти страны в сложном положении, беженцы обустроены за счет средств США, собственные средства вкладывать не хочется, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska.
"Польша надеется на значимый подъём своей роли в европейском хозяйстве. За счет Украины, конечно. Клянется в славянской верности, помощи оружием и деньгами. Но клятвенно уверять – это одно, а делать – другое. Сейчас польские власти в сложном положении", - считает он.
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Медведев отметил, что приезд людей с Украины "поляки встречают без радости и вовсе не готовы делиться с ними "последней рубашкой", едой, субсидиями и рабочими местами".
"Две трети беженцев, а в Польше их число уже приближается к двум миллионам, приняты и обустроены на американские деньги. Собственные средства в такую благотворительность ей вкладывать совсем не хочется – учитывая затянувшийся кризис практически во всех отраслях экономики страны", - написал Медведев.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПольшаУкраинаВ миреСовет Безопасности РФДмитрий Медведев
 
 
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