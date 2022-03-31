Рейтинг@Mail.ru
В России нет антипольских настроений, подчеркнул Медведев - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/polsha-1781022956.html
В России нет антипольских настроений, подчеркнул Медведев
В России нет антипольских настроений, подчеркнул Медведев - РИА Новости, 31.03.2022
В России нет антипольских настроений, подчеркнул Медведев
В России нет и не было антипольских настроений, диалог двух стран зашел в тупик после очередной смены властных элит в Польше, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:10
2022-03-31T11:31
в мире
россия
польша
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602039599_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_fba9899685d13579087a22b292812d55.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В России нет и не было антипольских настроений, диалог двух стран зашел в тупик после очередной смены властных элит в Польше, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."В России никогда не было и нет антипольских настроений. Данные социологических опросов подтверждают, что граждане нашей страны относятся к сегодняшним полякам и к Польше без какой-либо неприязни, наоборот – с искренней симпатией, как к близкому нам славянскому народу", - написал Медведев в статье для агентства Sputnik Polska.Медведев отметил, что авиакатастрофа под Смоленском 10 апреля 2010 года, которая унесла жизни членов высокопоставленной польской делегации во главе с президентом Лехом Качиньским, вызвала у россиян сочувствие и сострадание. Он добавил, что в то время у двух стран был шанс "наладить нормальный диалог, возобновить контакты, прийти к согласию и взаимопониманию" ."К сожалению, именно это и не входило в планы польской оппозиции, а также групп влияния, за которыми стояли их американские и европейские старшие руководители. Диалог – не по нашей вине – окончательно зашел в тупик после очередной смены властных элит в этой стране", - констатировал Медведев.Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров.Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет. В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.
https://ria.ru/20220331/polsha-1780983757.html
https://ria.ru/20220330/rusofobiya-1780834961.html
https://ria.ru/20210721/aviakatastrofa-1742147450.html
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602039599_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_113d018b21c796e3ea4cb6c107d16b60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, дмитрий медведев
11:10 31.03.2022 (обновлено: 11:31 31.03.2022)
 
В России нет антипольских настроений, подчеркнул Медведев

Зампред Совбеза Медведев: россияне относятся к полякам и Польше без какой-либо неприязни

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги у здания посольства Польши в Москве
Флаги у здания посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Флаги у здания посольства Польши в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В России нет и не было антипольских настроений, диалог двух стран зашел в тупик после очередной смены властных элит в Польше, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
России никогда не было и нет антипольских настроений. Данные социологических опросов подтверждают, что граждане нашей страны относятся к сегодняшним полякам и к Польше без какой-либо неприязни, наоборот – с искренней симпатией, как к близкому нам славянскому народу", - написал Медведев в статье для агентства Sputnik Polska.
Польские фермеры во время акции протеста против повышения цен на газ и удобрения в Варшаве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
08:00
Польша готова совершить самоубийство. И тащит за собой Европу
Медведев отметил, что авиакатастрофа под Смоленском 10 апреля 2010 года, которая унесла жизни членов высокопоставленной польской делегации во главе с президентом Лехом Качиньским, вызвала у россиян сочувствие и сострадание. Он добавил, что в то время у двух стран был шанс "наладить нормальный диалог, возобновить контакты, прийти к согласию и взаимопониманию" .
"К сожалению, именно это и не входило в планы польской оппозиции, а также групп влияния, за которыми стояли их американские и европейские старшие руководители. Диалог – не по нашей вине – окончательно зашел в тупик после очередной смены властных элит в этой стране", - констатировал Медведев.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 12:20
Премьер Польши признал, что русофобия в стране стала мейнстримом
Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет. В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.
Спасательные службы на месте крушения польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля 2021, 08:37
Захарова ответила на слова Польши о невыполнении обязательств по Ту-154
 
В миреРоссияПольшаДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала