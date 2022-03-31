https://ria.ru/20220331/polsha-1781022956.html

В России нет антипольских настроений, подчеркнул Медведев

В России нет антипольских настроений, подчеркнул Медведев - РИА Новости, 31.03.2022

В России нет антипольских настроений, подчеркнул Медведев

В России нет и не было антипольских настроений, диалог двух стран зашел в тупик после очередной смены властных элит в Польше, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:10

2022-03-31T11:10

2022-03-31T11:31

в мире

россия

польша

дмитрий медведев

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В России нет и не было антипольских настроений, диалог двух стран зашел в тупик после очередной смены властных элит в Польше, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."В России никогда не было и нет антипольских настроений. Данные социологических опросов подтверждают, что граждане нашей страны относятся к сегодняшним полякам и к Польше без какой-либо неприязни, наоборот – с искренней симпатией, как к близкому нам славянскому народу", - написал Медведев в статье для агентства Sputnik Polska.Медведев отметил, что авиакатастрофа под Смоленском 10 апреля 2010 года, которая унесла жизни членов высокопоставленной польской делегации во главе с президентом Лехом Качиньским, вызвала у россиян сочувствие и сострадание. Он добавил, что в то время у двух стран был шанс "наладить нормальный диалог, возобновить контакты, прийти к согласию и взаимопониманию" ."К сожалению, именно это и не входило в планы польской оппозиции, а также групп влияния, за которыми стояли их американские и европейские старшие руководители. Диалог – не по нашей вине – окончательно зашел в тупик после очередной смены властных элит в этой стране", - констатировал Медведев.Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров.Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет. В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.

https://ria.ru/20220331/polsha-1780983757.html

https://ria.ru/20220330/rusofobiya-1780834961.html

https://ria.ru/20210721/aviakatastrofa-1742147450.html

россия

польша

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Кирилл Волков

в мире, россия, польша, дмитрий медведев