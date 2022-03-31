https://ria.ru/20220331/polsha-1780983757.html

Польша готова совершить самоубийство. И тащит за собой Европу

Польша готова совершить самоубийство. И тащит за собой Европу - РИА Новости, 31.03.2022

Польша готова совершить самоубийство. И тащит за собой Европу

В Европе почти повсеместно сошел последний снег и на свет полезли не цветочки, а сразу ягодки той санкционной политики, что Старый Свет проводит в отношении... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T08:00

2022-03-31T08:00

2022-03-31T09:36

в мире

польша

европа

матеуш моравецкий

россия

газпром

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В Европе почти повсеместно сошел последний снег и на свет полезли не цветочки, а сразу ягодки той санкционной политики, что Старый Свет проводит в отношении России. Вчера, выступая перед согражданами, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск сделал поистине скандальный и крайне тревожный для поляков прогноз. По его оценкам уже в первом полугодии текущего года стоимость самого дешевого хлеба в Польше может достичь 10 злотых, что эквивалентно 2,5 евро или 234 рублям по текущему курсу.Естественно, польские и европейские СМИ все негативные тенденции геополитических игрищ против Москвы тщательно вымарывают из информационного пространства, но замалчивание не решает реальных проблем, а лишь увеличивает их ком. Беспокоиться полякам, судя по текущей риторике, есть о чем.Туск является типичным польским политиком нового времени – радикальный русофоб, отвергающий любые схемы налаживания российско-европейских отношений, кроме самых агрессивных, направленных на максимальную эскалацию напряжения и изоляцию нашей страны. Но как показывает практика, русофобия это не только увлекательно, но еще и очень затратно, а порой даже слегка голодно.Господин Туск вынужденно признает, что из-за специальной операции российских войск на Украине привычные схемы поставок продовольствия из Украины, на которых в немалой степени зиждется изобилие на полках местных супермаркетов, под большой угрозой. Операция все глубже заходит в самые аграрные и "хлебные" регионы Украины, что практически ставит крест на посевной этого года. Ситуацию усугубляет то, что сама Польша увеличить мощности своего, признаем, весьма развитого и мощного, агропромышленного комплекса не может просто в силу непреодолимых обстоятельств. Дональд Туск даже указывает, что проблема в критическом дефиците удобрений, особенно азотных, включая нитратные и аммиачно-нитратные.И здесь от зерна мы перейдем к сектору энергетики, потому что, как бы это странно не звучало, наличие хлеба на столах поляков напрямую зависит от ее энергетической политики.Конфликт Варшавы с Москвой начался вовсе не месяц назад. Еще в 2019 году польские власти торжественно заявили, что Польша встала на путь полного отказа от закупок российских энергоносителей. Премьер-министр Матеуш Моравецкий с пафосом обещал, что всего за полгода будет построен интерконнектор Baltic Pipe, по которому Польша будет ежегодно получать 10 миллиардов кубометров газа из Дании. Строительство было начато в апреле 2021-го, а уже в июне Датское агентство по защите окружающей среды наложило запрет на дальнейшие действия. Работы на 40-километровом участке между полуостровом Ютландия и островом Фюн были возобновлены лишь 1 марта текущего года, когда в Европе назрел совсем не иллюзорный энергетический кризис. Польские власти все еще делают хорошую мину при плохой игре, уверяя своих сограждан, что в этом году по газопроводу будут прокачивать 2-3 миллиарда кубометров газа, а уже со следующего года все десять.Проблема всех европейских политиков в том, что их обещания слабо коррелируют с реальностью и статистикой.По результатам 2021 года потребность Польши в природном газе составляла 21 миллиард кубометров, 55 процентов из которых она закрывала прямыми поставками из России. Как несложно подсчитать, объем российского газа, использованного в польских котельных и на предприятиях, составил 11,5 миллиардов. Действующий долгосрочный контракт Газпромом и PGNiG истекает в конце этого года и Польша категорически заявила, что она, во-первых, ни при каких условиях не будет выполнять оплату поставок в рублях, во-вторых, не будет продлевать действующее соглашение.Как говорится, хозяин – барин.Уже совершенно понятно, что Baltic Pipe, на который Варшава возлагала свои главные надежды, не сможет заменить поставки по МГП "Ямал-Европа", по крайней мере, сразу. Второй главный канал импорта природного газа - это регазификационный терминал в Свиноуйсьце мощностью 5 миллиардов кубометров. Планы его развития подразумевали, что пропускную способность терминала к 2023 году увеличат до 7,5 миллиардов, но никаких новостей об успехах в этом направлении в польской прессе обнаружить не удается. Ставку здесь делали на наращивание поставок СПГ из США и Катара, но как пишут сами американские профильные издания, Америка при самом оптимистическом сценарии сможет увеличить производство СПГ не более чем на 10 миллиардов. При этом, конечно, сжиженный газ будет производиться вовсе не интересах одной только Польши, а пойдет в те регионы, где в моменте будет наилучшее ценовое предложение. Соответственно, если кризис в Европе будет ухудшаться, американцы просто физически не смогут спасти всех европейцев, которые коллективно потребляют свыше 340 миллиардов кубометров газа в год. Для полноты картины добавим, что Катар также официально уведомил все заинтересованные стороны, что не в состоянии нарастить поставки СПГ.Не помогут и соседние страны, из которых в Европу проложены газопроводы. Для сравнения, в 2021 году доля российского газа на европейском рынке составила 41,1 процент, а у второго главного экспортера, Норвегии, всего 16 процентов. На третьем месте расположился Алжир с долей в 8 процентов.Для поддержания мифа о возможности жизни без российских энергоресурсов поляками же проталкивался проект газопровода GIPL, двумя нитками соединяющий Польшу и Литву. Однако простейшая логика подсказывает, что это не более чем очередное прожектерство. Литва сама критически зависима от импорта голубого топлива, более того, пропускная способность GIPL из Польши в Литву (2,4 миллиарда кубометров в год) больше, чем в обратном направлении (1,9 миллиарда), то есть понятно, откуда и куда будет качаться газ.Отдельно добавим, что Польша в структуре Евросоюза является четвертым основным покупателем наших энергоносителей. По оценкам немецкой организации Europe Beyond Coal поляки только за прошлый год заплатили России 15,4 миллиарда евро за поставки газа, нефти и угля.Кстати, о нефти и угле.Буквально на днях Польша запретила импорт российского угля, что вызвало натуральную истерику у защитников окружающей среды. Дело в том, что при собственной годовой добыче в 54 миллиона тонн, Польша ежегодно закупает в России свыше 8 миллионов тонн каменного угля. Делается это из-за характеристик российского черного золота. Наш уголь имеет более высокое содержание углерода и гораздо меньшее содержание серы, ключевого компонента, отравляющего природу. Варшава под шумок антироссийской истерии уже заявила, что не просто отказывается сворачивать собственную добычу угля, а наоборот будет ее наращивать и предлагает свой – более грязный и сернистый – уголь всем желающим.Что касается импорта российской нефти, то тут ситуация ничуть не менее анекдотичная.Для обеспечения собственных нужд Польше требуется порядка 630 тысяч баррелей нефти в сутки – и две трети от этой потребности закрывают поставки сырой нефти из России. После Болгарии, где зависимость от российских нефтепродуктов превышает 90 процентов, Польша вторая самая зависимая в этом плане страна Европы. Более того, польские нефтяники подсказывают, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Orlen в городе Плоцк и технически, и логистически заточен именно на работу с российской нефтью.Ложку дегтя в этот политически мотивированный суп добавляют и перевозчики.В ответ на планы Варшавы заместить российскую нефть поставками с Ближнего Востока, а именно от компании Saudi Aramco, представители транспортной отрасли прогнозируют практически смерть польской железной дороги. Именно железнодорожными цистернами уже многие годы осуществляется доставка сырой нефти на польские НПЗ и в случае запрета импорта из России, 90 процентов перевозок придется осуществлять автоцистернами.Как видим, законы физики, химии и логистические цепочки упорно отказываются соответствовать польским геополитическим планам.И пока команда Анджея Дуды активнее всех призывает разрывать связи с Россией, Дональд Туск, чтобы не допустить четырехкратного роста стоимости хлеба предлагает, как минимум, потребовать досрочной выплаты ежегодной финансовой помощи от Брюсселя в размере 23,9 млрд евро, доступных в рамках грантов, и 11,5 млрд евро из кредитной части. А если это не поможет, предлагает наплевать на решение Европейского суда и перестать выплачивать штраф в размере миллиона евро в сутки, который Варшава обязана вносить за отказ реформировать собственную судебную систему. Туск небезосновательно считает, что на эти деньги лучше купить сельскохозяйственных удобрений.В рамках этого разговора мы могли бы написать еще и о призывах немецкого правительства потреблять меньше мяса и снизить температуру в домах до 15 градусов, о забастовках испанских и французских фермеров, требующих снизить цены на солярку. О том, что средняя стоимость бака бензина во Франции выросла до 140 евро, что Австрия готовит режим аварийного предупреждения на случай прекращения поставок газа из России. Что в Германии ожидают тотального дефицита, от ячменя до зерна горчицы, или что согласно данным опроса Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS) каждый третий британец начал экономить на электричестве и продуктах питания.Но об этом уже в другой раз.

https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

польша

европа

россия

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в мире, польша, европа, матеуш моравецкий, россия, газпром