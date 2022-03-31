https://ria.ru/20220331/pogoda-1781063362.html

Циклон "Катарина" принесет в московский регион аномальные осадки

Циклон "Катарина" принесет в московский регион аномальные осадки - РИА Новости, 31.03.2022

Циклон "Катарина" принесет в московский регион аномальные осадки

Средиземноморский циклон "Катарина" принесет в выходные в Москву аномальное количество осадков, близкое к рекорду 50-летней давности, на юге и юго-востоке... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:41

2022-03-31T13:41

2022-03-31T13:51

общество

центр "фобос"

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148122/78/1481227820_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c6d346768383ebba5adecb21460f8485.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Средиземноморский циклон "Катарина" принесет в выходные в Москву аномальное количество осадков, близкое к рекорду 50-летней давности, на юге и юго-востоке Подмосковья прогнозируются ледяные дожди с коркой льда не менее 5-10 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Апрель в средней полосе России стартует с очень ненастной погоды. Виной тому - средиземноморский циклон "Катарина", который в предстоящие выходные принесет аномальное количество осадков, близкое к рекорду 50-летней давности. Теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном, в пятницу накроет обложными осадками в разной фазе Черноземье и юг Центральной России, а в первый выходной доберется и до Москвы. В результате, только за субботу на столицу обрушится до 12-14 миллиметров мокрого снега, что близко к рекорду этого дня далекого 1972 года, когда было 15,5 миллиметра", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что сильные заряды снега будут заваливать Москву и в ночь на воскресенье, продолжатся до утра, выпадет еще до 7 миллиметров, после чего заметно ослабеют."То есть, в городе за 36 часов ожидается до 45% месячной нормы осадков. Кроме того, на юге и юго-востоке Подмосковья, а также прилегающих соседних к нему регионов, вечером в субботу и в ночь на воскресенье прогнозируются ледяные дожди с коркой льда не менее 5-10 миллиметров. В этих районах на дорогах и тротуарах станет очень скользко, а из-за формирования ледяных "гирлянд" высока вероятность обрывов ЛЭП", - добавил метеоролог.По его словам, температура воздуха в выходные ночью составит ноль - минус 5, днем минус 2 - плюс 3, однако из-за сильного ветра в порывах до 10-15 метров в секунду и высокой влажности будет казаться, что на 5-6 градусов холоднее, чем есть на самом деле."Показания барометров будут резко меняться. Если в пятницу атмосферное давление будет еще в норме – 745 миллиметров ртутного столба, то к концу субботы рухнет на 15 единиц, а вечером в воскресенье повысится до 740 миллиметров ртутного столба, что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20220330/pogoda-1780823030.html

https://ria.ru/20220325/shiny-1780153766.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, центр "фобос", московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец