https://ria.ru/20220331/pogoda-1781063362.html
Циклон "Катарина" принесет в московский регион аномальные осадки
Циклон "Катарина" принесет в московский регион аномальные осадки - РИА Новости, 31.03.2022
Циклон "Катарина" принесет в московский регион аномальные осадки
Средиземноморский циклон "Катарина" принесет в выходные в Москву аномальное количество осадков, близкое к рекорду 50-летней давности, на юге и юго-востоке... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:41
2022-03-31T13:41
2022-03-31T13:51
общество
центр "фобос"
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Средиземноморский циклон "Катарина" принесет в выходные в Москву аномальное количество осадков, близкое к рекорду 50-летней давности, на юге и юго-востоке Подмосковья прогнозируются ледяные дожди с коркой льда не менее 5-10 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Апрель в средней полосе России стартует с очень ненастной погоды. Виной тому - средиземноморский циклон "Катарина", который в предстоящие выходные принесет аномальное количество осадков, близкое к рекорду 50-летней давности. Теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном, в пятницу накроет обложными осадками в разной фазе Черноземье и юг Центральной России, а в первый выходной доберется и до Москвы. В результате, только за субботу на столицу обрушится до 12-14 миллиметров мокрого снега, что близко к рекорду этого дня далекого 1972 года, когда было 15,5 миллиметра", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что сильные заряды снега будут заваливать Москву и в ночь на воскресенье, продолжатся до утра, выпадет еще до 7 миллиметров, после чего заметно ослабеют."То есть, в городе за 36 часов ожидается до 45% месячной нормы осадков. Кроме того, на юге и юго-востоке Подмосковья, а также прилегающих соседних к нему регионов, вечером в субботу и в ночь на воскресенье прогнозируются ледяные дожди с коркой льда не менее 5-10 миллиметров. В этих районах на дорогах и тротуарах станет очень скользко, а из-за формирования ледяных "гирлянд" высока вероятность обрывов ЛЭП", - добавил метеоролог.По его словам, температура воздуха в выходные ночью составит ноль - минус 5, днем минус 2 - плюс 3, однако из-за сильного ветра в порывах до 10-15 метров в секунду и высокой влажности будет казаться, что на 5-6 градусов холоднее, чем есть на самом деле."Показания барометров будут резко меняться. Если в пятницу атмосферное давление будет еще в норме – 745 миллиметров ртутного столба, то к концу субботы рухнет на 15 единиц, а вечером в воскресенье повысится до 740 миллиметров ртутного столба, что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20220330/pogoda-1780823030.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, центр "фобос", московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец
13:41 31.03.2022 (обновлено: 13:51 31.03.2022)
Циклон "Катарина" принесет в московский регион аномальные осадки
Синоптик Тишковец предупредил о ледяных дождях в Подмосковье из-за циклона "Катарина"
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Средиземноморский циклон "Катарина" принесет в выходные в Москву аномальное количество осадков, близкое к рекорду 50-летней давности, на юге и юго-востоке Подмосковья прогнозируются ледяные дожди с коркой льда не менее 5-10 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Апрель в средней полосе России
стартует с очень ненастной погоды. Виной тому - средиземноморский циклон "Катарина", который в предстоящие выходные принесет аномальное количество осадков, близкое к рекорду 50-летней давности. Теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном, в пятницу накроет обложными осадками в разной фазе Черноземье и юг Центральной России, а в первый выходной доберется и до Москвы
. В результате, только за субботу на столицу обрушится до 12-14 миллиметров мокрого снега, что близко к рекорду этого дня далекого 1972 года, когда было 15,5 миллиметра", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что сильные заряды снега будут заваливать Москву и в ночь на воскресенье, продолжатся до утра, выпадет еще до 7 миллиметров, после чего заметно ослабеют.
"То есть, в городе за 36 часов ожидается до 45% месячной нормы осадков. Кроме того, на юге и юго-востоке Подмосковья
, а также прилегающих соседних к нему регионов, вечером в субботу и в ночь на воскресенье прогнозируются ледяные дожди с коркой льда не менее 5-10 миллиметров. В этих районах на дорогах и тротуарах станет очень скользко, а из-за формирования ледяных "гирлянд" высока вероятность обрывов ЛЭП", - добавил метеоролог.
По его словам, температура воздуха в выходные ночью составит ноль - минус 5, днем минус 2 - плюс 3, однако из-за сильного ветра в порывах до 10-15 метров в секунду и высокой влажности будет казаться, что на 5-6 градусов холоднее, чем есть на самом деле.
"Показания барометров будут резко меняться. Если в пятницу атмосферное давление будет еще в норме – 745 миллиметров ртутного столба, то к концу субботы рухнет на 15 единиц, а вечером в воскресенье повысится до 740 миллиметров ртутного столба, что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей", - добавил Тишковец.