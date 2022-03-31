https://ria.ru/20220331/pogoda-1780994727.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 31.03.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Облачная погода, временами снег ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха будет до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T07:54

2022-03-31T07:54

2022-03-31T07:54

общество

москва

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Облачная погода, временами снег ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха будет до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик также сообщил, что ветер будет восточный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет слабо падать и к вечеру составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20220328/temperatura-1780388071.html

москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва