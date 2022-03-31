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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 31.03.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 31.03.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачная погода, временами снег ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха будет до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T07:54
2022-03-31T07:54
общество
москва
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Облачная погода, временами снег ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха будет до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик также сообщил, что ветер будет восточный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет слабо падать и к вечеру составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва
07:54 31.03.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик Тишковец пообещал москвичам в четверг облачную погоду и до плюс трех градусов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Вид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Облачная погода, временами снег ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха будет до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня в Москве ожидается облачная погода, утром с прояснениями, во второй половине дня, после полудня сразу временами снег, мокрый снег средней интенсивности. Температура в столице плюс 1-3 градуса, по области минус 2-плюс 3", - сообщил Тишковец.
Синоптик также сообщил, что ветер будет восточный 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет слабо падать и к вечеру составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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