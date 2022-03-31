https://ria.ru/20220331/pogoda-1780994727.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 31.03.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачная погода, временами снег ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха будет до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T07:54
2022-03-31T07:54
2022-03-31T07:54
общество
москва
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Облачная погода, временами снег ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха будет до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик также сообщил, что ветер будет восточный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет слабо падать и к вечеру составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20220328/temperatura-1780388071.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик Тишковец пообещал москвичам в четверг облачную погоду и до плюс трех градусов
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Облачная погода, временами снег ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха будет до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня в Москве
ожидается облачная погода, утром с прояснениями, во второй половине дня, после полудня сразу временами снег, мокрый снег средней интенсивности. Температура в столице плюс 1-3 градуса, по области минус 2-плюс 3", - сообщил Тишковец.
Синоптик также сообщил, что ветер будет восточный 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет слабо падать и к вечеру составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.