https://ria.ru/20220331/pogoda-1780988891.html

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 31.03.2022

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T04:32

2022-03-31T04:32

2022-03-31T04:32

общество

москва

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение действовало до 12.00 31 марта."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в столице и области действует до 22.00 1 апреля.

https://ria.ru/20220328/temperatura-1780388071.html

москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва