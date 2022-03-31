https://ria.ru/20220331/podsolnechnik-1781150747.html

Правительство ввело временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса

Правительство ввело временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса - РИА Новости, 31.03.2022

Правительство ввело временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса

Правительство РФ с 1 апреля по 31 августа вводит временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса в целях обеспечения потребностей в сырье предприятий... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:32

2022-03-31T18:32

2022-03-31T18:32

экономика

евразийский экономический союз

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство РФ с 1 апреля по 31 августа вводит временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса в целях обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки и отрасли животноводства, сообщили в пресс-службе кабмина."Ограничения будут действовать с 1 апреля по 31 августа 2022 года. Сейчас на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию. Решение принято для обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки, а также отрасли животноводства - продуктами переработки этих масличных культур", - говорится в сообщении пресс-службы. Ранее решение поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию."В перечне исключений, когда временное ограничение действовать не будет, вывоз рапса и подсолнечника в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также экспорт этой продукции из России в рамках международных межправительственных соглашений", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220314/zapret-1778173595.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, евразийский экономический союз, россия