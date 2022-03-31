https://ria.ru/20220331/podsolnechnik-1781150747.html
Правительство ввело временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса
Правительство ввело временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса - РИА Новости, 31.03.2022
Правительство ввело временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса
Правительство РФ с 1 апреля по 31 августа вводит временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса в целях обеспечения потребностей в сырье предприятий... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:32
2022-03-31T18:32
2022-03-31T18:32
экономика
евразийский экономический союз
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство РФ с 1 апреля по 31 августа вводит временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса в целях обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки и отрасли животноводства, сообщили в пресс-службе кабмина."Ограничения будут действовать с 1 апреля по 31 августа 2022 года. Сейчас на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию. Решение принято для обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки, а также отрасли животноводства - продуктами переработки этих масличных культур", - говорится в сообщении пресс-службы. Ранее решение поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию."В перечне исключений, когда временное ограничение действовать не будет, вывоз рапса и подсолнечника в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также экспорт этой продукции из России в рамках международных межправительственных соглашений", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220314/zapret-1778173595.html
россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евразийский экономический союз, россия
Правительство ввело временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса
Правительство до конца лета ввело запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса