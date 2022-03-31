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Воробьев обещает поддержку в трудоустройстве сотрудников "Шереметьево" - РИА Новости, 31.03.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220331/podderzhka-1781131660.html
Воробьев обещает поддержку в трудоустройстве сотрудников "Шереметьево"
Воробьев обещает поддержку в трудоустройстве сотрудников "Шереметьево" - РИА Новости, 31.03.2022
Воробьев обещает поддержку в трудоустройстве сотрудников "Шереметьево"
В Московской области готовы трудоустроить сотрудников аэропорта "Шереметьево" на ряд специальностей, ярмарка вакансий пройдёт 4 апреля, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:12
2022-03-31T18:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
шереметьево (аэропорт)
андрей воробьев
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Московской области готовы трудоустроить сотрудников аэропорта "Шереметьево" на ряд специальностей, ярмарка вакансий пройдёт 4 апреля, сообщил губернатор Андрей Воробьёв."Шереметьево" в условиях сокращения производственной загрузки перевел в простой 20% сотрудников.В четверг губернатор Подмосковья провёл встречу с сотрудниками "Шереметьево".Накануне воздушная гавань сообщила, что "Шереметьево" на фоне снижения производственной нагрузки и перевода части персонала в простой организует ярмарку вакансий для своих сотрудников, в ней будут участвовать РЖД, "Мострансавто", "Пятерочка" и другие компании. Будут присутствовать следующие компании: "Магнит", "Пятерочка", РЖД, "Мострансавто" (автотранспортное предприятие Москвы и Московской области), СУЭК (угольно-энергетическая компания), ОМС (аутсорсинг вспомогательных и непрофильных функций для промышленных предприятий), Fensma (гражданское строительство, строительная проектная организация), ОТЭКО (топливно-наливная компания), RCC (производство упаковочных материалов и логистика).
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московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), андрей воробьев, экономика, санкции в отношении россии
17:12 31.03.2022 (обновлено: 18:01 31.03.2022)
 

Воробьев обещает поддержку в трудоустройстве сотрудников "Шереметьево"

© Фото : Пресс-служба губернатора Московской областиВоробьев обещает поддержку в трудоустройстве сотрудников "Шереметьево"
Воробьев обещает поддержку в трудоустройстве сотрудников Шереметьево - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Фото : Пресс-служба губернатора Московской области
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Московской области готовы трудоустроить сотрудников аэропорта "Шереметьево" на ряд специальностей, ярмарка вакансий пройдёт 4 апреля, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.
"Шереметьево" в условиях сокращения производственной загрузки перевел в простой 20% сотрудников.
© Фото : Пресс-служба губернатора Московской областиВоробьев обещает поддержку в трудоустройстве сотрудников "Шереметьево"
Воробьев обещает поддержку в трудоустройстве сотрудников Шереметьево - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Фото : Пресс-служба губернатора Московской области
Воробьев обещает поддержку в трудоустройстве сотрудников "Шереметьево"
В четверг губернатор Подмосковья провёл встречу с сотрудниками "Шереметьево".
"Мы предлагаем различные опции: и водители, и операторы, и регистраторы, люди, которые нужны в системе ЖКХ. Их компетенция там нужна. Поэтому наша задача – оказать максимальную поддержку", - сказал Воробьёв в эфире телеканала "Россия 1".
Накануне воздушная гавань сообщила, что "Шереметьево" на фоне снижения производственной нагрузки и перевода части персонала в простой организует ярмарку вакансий для своих сотрудников, в ней будут участвовать РЖД, "Мострансавто", "Пятерочка" и другие компании. Будут присутствовать следующие компании: "Магнит", "Пятерочка", РЖД, "Мострансавто" (автотранспортное предприятие Москвы и Московской области), СУЭК (угольно-энергетическая компания), ОМС (аутсорсинг вспомогательных и непрофильных функций для промышленных предприятий), Fensma (гражданское строительство, строительная проектная организация), ОТЭКО (топливно-наливная компания), RCC (производство упаковочных материалов и логистика).
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Шереметьево (аэропорт)Андрей ВоробьевЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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