17:12 31.03.2022 (обновлено: 18:01 31.03.2022)
Воробьев обещает поддержку в трудоустройстве сотрудников "Шереметьево"
© Фото : Пресс-служба губернатора Московской областиВоробьев обещает поддержку в трудоустройстве сотрудников "Шереметьево"
© Фото : Пресс-служба губернатора Московской области
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Московской области готовы трудоустроить сотрудников аэропорта "Шереметьево" на ряд специальностей, ярмарка вакансий пройдёт 4 апреля, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.
"Шереметьево" в условиях сокращения производственной загрузки перевел в простой 20% сотрудников.
© Фото : Пресс-служба губернатора Московской областиВоробьев обещает поддержку в трудоустройстве сотрудников "Шереметьево"
© Фото : Пресс-служба губернатора Московской области
Воробьев обещает поддержку в трудоустройстве сотрудников "Шереметьево"
В четверг губернатор Подмосковья провёл встречу с сотрудниками "Шереметьево".
"Мы предлагаем различные опции: и водители, и операторы, и регистраторы, люди, которые нужны в системе ЖКХ. Их компетенция там нужна. Поэтому наша задача – оказать максимальную поддержку", - сказал Воробьёв в эфире телеканала "Россия 1".
Накануне воздушная гавань сообщила, что "Шереметьево" на фоне снижения производственной нагрузки и перевода части персонала в простой организует ярмарку вакансий для своих сотрудников, в ней будут участвовать РЖД, "Мострансавто", "Пятерочка" и другие компании. Будут присутствовать следующие компании: "Магнит", "Пятерочка", РЖД, "Мострансавто" (автотранспортное предприятие Москвы и Московской области), СУЭК (угольно-энергетическая компания), ОМС (аутсорсинг вспомогательных и непрофильных функций для промышленных предприятий), Fensma (гражданское строительство, строительная проектная организация), ОТЭКО (топливно-наливная компания), RCC (производство упаковочных материалов и логистика).