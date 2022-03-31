https://ria.ru/20220331/podderzhka-1781131660.html

Воробьев обещает поддержку в трудоустройстве сотрудников "Шереметьево"

Воробьев обещает поддержку в трудоустройстве сотрудников "Шереметьево" - РИА Новости, 31.03.2022

Воробьев обещает поддержку в трудоустройстве сотрудников "Шереметьево"

В Московской области готовы трудоустроить сотрудников аэропорта "Шереметьево" на ряд специальностей, ярмарка вакансий пройдёт 4 апреля, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:12

2022-03-31T17:12

2022-03-31T18:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

шереметьево (аэропорт)

андрей воробьев

экономика

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781143289_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_53969454c44fe37fe7bd6463f44ae90b.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Московской области готовы трудоустроить сотрудников аэропорта "Шереметьево" на ряд специальностей, ярмарка вакансий пройдёт 4 апреля, сообщил губернатор Андрей Воробьёв."Шереметьево" в условиях сокращения производственной загрузки перевел в простой 20% сотрудников.В четверг губернатор Подмосковья провёл встречу с сотрудниками "Шереметьево".Накануне воздушная гавань сообщила, что "Шереметьево" на фоне снижения производственной нагрузки и перевода части персонала в простой организует ярмарку вакансий для своих сотрудников, в ней будут участвовать РЖД, "Мострансавто", "Пятерочка" и другие компании. Будут присутствовать следующие компании: "Магнит", "Пятерочка", РЖД, "Мострансавто" (автотранспортное предприятие Москвы и Московской области), СУЭК (угольно-энергетическая компания), ОМС (аутсорсинг вспомогательных и непрофильных функций для промышленных предприятий), Fensma (гражданское строительство, строительная проектная организация), ОТЭКО (топливно-наливная компания), RCC (производство упаковочных материалов и логистика).

https://ria.ru/20220330/fermy-1780966577.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), андрей воробьев, экономика, санкции в отношении россии