Шадаев предложил распространить господдержку IT на белорусские компании
Шадаев: меры поддержки IT-отрасли в России могут распространить на белорусские компании
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Меры поддержки российской IT-отрасли, которые реализуются внутри страны, могут быть доступны и белорусским IT-компаниями и цифровым медиа, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Я считаю, что цифровые отрасли и России и Белоруссии имеют очень много потенциала для совместной работы, и я считаю, что те меры господдержки, которые мы у себя внутри страны, реализуем также могут быть доступны и белорусским IT-компаниями и цифровым медиа", - сказал Шадаев.
На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий. В том числе для организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль.
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.