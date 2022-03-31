Рейтинг@Mail.ru
Шадаев предложил распространить господдержку IT на белорусские компании - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/podderzhka-1781055544.html
Шадаев предложил распространить господдержку IT на белорусские компании
Шадаев предложил распространить господдержку IT на белорусские компании - РИА Новости, 31.03.2022
Шадаев предложил распространить господдержку IT на белорусские компании
Меры поддержки российской IT-отрасли, которые реализуются внутри страны, могут быть доступны и белорусским IT-компаниями и цифровым медиа, заявил глава Минцифры РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:15
2022-03-31T13:15
технологии
белоруссия
россия
максут шадаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564276911_0:181:2830:1773_1920x0_80_0_0_611718e846b3200086455fdc605c2414.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Меры поддержки российской IT-отрасли, которые реализуются внутри страны, могут быть доступны и белорусским IT-компаниями и цифровым медиа, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий. В том числе для организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль.Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
https://ria.ru/20220331/mintsifry-1781053978.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564276911_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_1cc4e28c6564b3ae4fbeb9d0f555defa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, белоруссия, россия, максут шадаев
13:15 31.03.2022
 
Шадаев предложил распространить господдержку IT на белорусские компании

Шадаев: меры поддержки IT-отрасли в России могут распространить на белорусские компании

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Меры поддержки российской IT-отрасли, которые реализуются внутри страны, могут быть доступны и белорусским IT-компаниями и цифровым медиа, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Я считаю, что цифровые отрасли и России и Белоруссии имеют очень много потенциала для совместной работы, и я считаю, что те меры господдержки, которые мы у себя внутри страны, реализуем также могут быть доступны и белорусским IT-компаниями и цифровым медиа", - сказал Шадаев.
На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий. В том числе для организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль.
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
13:08
Шадаев оценил идею перевода критической инфраструктуры на российское ПО
 
ТехнологииБелоруссияРоссияМаксут Шадаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала