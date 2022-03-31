Шадаев предложил распространить господдержку IT на белорусские компании

"Я считаю, что цифровые отрасли и России и Белоруссии имеют очень много потенциала для совместной работы, и я считаю, что те меры господдержки, которые мы у себя внутри страны, реализуем также могут быть доступны и белорусским IT-компаниями и цифровым медиа", - сказал Шадаев.