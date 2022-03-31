https://ria.ru/20220331/podderzhka-1781013292.html

Госдума ждет новых идей правительства по поддержке экономики и граждан

Госдума ждет новых идей правительства по поддержке экономики и граждан - РИА Новости, 31.03.2022

Госдума ждет новых идей правительства по поддержке экономики и граждан

Госдума ожидает внесения новых правительственных инициатив, направленных на поддержку экономики и граждан в условиях санкций, сообщил спикер палаты Вячеслав... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:31

2022-03-31T10:31

2022-03-31T10:32

санкции в отношении россии

общество

госдума рф

вячеслав володин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141555_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_8da756387efba016f7ea912fce0d2a97.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Госдума ожидает внесения новых правительственных инициатив, направленных на поддержку экономики и граждан в условиях санкций, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.Парламентарий отметил, что законопроекты о поддержке экономики и граждан в условиях санкций со стороны ряда недружественных стран стали наиболее важными из тех, которые Госдума рассматривала в марте. "Речь идет о 18 законах, которые были разработаны совместно с правительством РФ", - пояснил Володин, слова которого приводятся на думском сайте. "Ожидаем внесения новых правительственных инициатив", - сказал он.Также спикер Госдумы подчеркнул, что все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства — выполнены независимо от вызовов и проблем, с которыми сталкивается страна.Кроме этого, Володин отметил работу за март комитета по экономической политике и комитета по бюджету и налогам за подготовку законопроектов в рамках антисанкционных мер.

https://ria.ru/20220329/biznes-1780497292.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, общество, госдума рф, вячеслав володин