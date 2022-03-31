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Госдума ждет новых идей правительства по поддержке экономики и граждан - РИА Новости, 31.03.2022
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Госдума ждет новых идей правительства по поддержке экономики и граждан
Госдума ждет новых идей правительства по поддержке экономики и граждан - РИА Новости, 31.03.2022
Госдума ждет новых идей правительства по поддержке экономики и граждан
Госдума ожидает внесения новых правительственных инициатив, направленных на поддержку экономики и граждан в условиях санкций, сообщил спикер палаты Вячеслав... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:31
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санкции в отношении россии
общество
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Госдума ожидает внесения новых правительственных инициатив, направленных на поддержку экономики и граждан в условиях санкций, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.Парламентарий отметил, что законопроекты о поддержке экономики и граждан в условиях санкций со стороны ряда недружественных стран стали наиболее важными из тех, которые Госдума рассматривала в марте. "Речь идет о 18 законах, которые были разработаны совместно с правительством РФ", - пояснил Володин, слова которого приводятся на думском сайте. "Ожидаем внесения новых правительственных инициатив", - сказал он.Также спикер Госдумы подчеркнул, что все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства — выполнены независимо от вызовов и проблем, с которыми сталкивается страна.Кроме этого, Володин отметил работу за март комитета по экономической политике и комитета по бюджету и налогам за подготовку законопроектов в рамках антисанкционных мер.
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санкции в отношении россии, общество, госдума рф, вячеслав володин
10:31 31.03.2022 (обновлено: 10:32 31.03.2022)
 
Госдума ждет новых идей правительства по поддержке экономики и граждан

Госдума ждет новых идей правительства по поддержке экономики и граждан в условиях санкций

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ в Москве
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Госдума ожидает внесения новых правительственных инициатив, направленных на поддержку экономики и граждан в условиях санкций, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Парламентарий отметил, что законопроекты о поддержке экономики и граждан в условиях санкций со стороны ряда недружественных стран стали наиболее важными из тех, которые Госдума рассматривала в марте. "Речь идет о 18 законах, которые были разработаны совместно с правительством РФ", - пояснил Володин, слова которого приводятся на думском сайте. "Ожидаем внесения новых правительственных инициатив", - сказал он.
Также спикер Госдумы подчеркнул, что все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства — выполнены независимо от вызовов и проблем, с которыми сталкивается страна.
Кроме этого, Володин отметил работу за март комитета по экономической политике и комитета по бюджету и налогам за подготовку законопроектов в рамках антисанкционных мер.
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