https://ria.ru/20220331/podderzhka-1781013292.html
Госдума ждет новых идей правительства по поддержке экономики и граждан
Госдума ждет новых идей правительства по поддержке экономики и граждан - РИА Новости, 31.03.2022
Госдума ждет новых идей правительства по поддержке экономики и граждан
Госдума ожидает внесения новых правительственных инициатив, направленных на поддержку экономики и граждан в условиях санкций, сообщил спикер палаты Вячеслав... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:31
2022-03-31T10:31
2022-03-31T10:32
санкции в отношении россии
общество
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Госдума ожидает внесения новых правительственных инициатив, направленных на поддержку экономики и граждан в условиях санкций, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.Парламентарий отметил, что законопроекты о поддержке экономики и граждан в условиях санкций со стороны ряда недружественных стран стали наиболее важными из тех, которые Госдума рассматривала в марте. "Речь идет о 18 законах, которые были разработаны совместно с правительством РФ", - пояснил Володин, слова которого приводятся на думском сайте. "Ожидаем внесения новых правительственных инициатив", - сказал он.Также спикер Госдумы подчеркнул, что все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства — выполнены независимо от вызовов и проблем, с которыми сталкивается страна.Кроме этого, Володин отметил работу за март комитета по экономической политике и комитета по бюджету и налогам за подготовку законопроектов в рамках антисанкционных мер.
https://ria.ru/20220329/biznes-1780497292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, общество, госдума рф, вячеслав володин
10:31 31.03.2022 (обновлено: 10:32 31.03.2022)
Госдума ждет новых идей правительства по поддержке экономики и граждан
Госдума ждет новых идей правительства по поддержке экономики и граждан в условиях санкций
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Госдума ожидает внесения новых правительственных инициатив, направленных на поддержку экономики и граждан в условиях санкций, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Парламентарий отметил, что законопроекты о поддержке экономики и граждан в условиях санкций со стороны ряда недружественных стран стали наиболее важными из тех, которые Госдума
рассматривала в марте. "Речь идет о 18 законах, которые были разработаны совместно с правительством РФ", - пояснил Володин, слова которого приводятся на думском сайте. "Ожидаем внесения новых правительственных инициатив", - сказал он.
Также спикер Госдумы подчеркнул, что все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства — выполнены независимо от вызовов и проблем, с которыми сталкивается страна.
Кроме этого, Володин отметил работу за март комитета по экономической политике и комитета по бюджету и налогам за подготовку законопроектов в рамках антисанкционных мер.