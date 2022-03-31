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Белоруссия предлагает России создать единую площадку для технологий
Белоруссия предлагает России создать единую площадку для технологий - РИА Новости, 31.03.2022
Белоруссия предлагает России создать единую площадку для технологий
Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что Минску и Москве целесообразно задуматься о реализации проекта по созданию единой площадки для... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:49
2022-03-31T16:49
2022-03-31T16:49
союзное государство
белоруссия
россия
экономика
технологии
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что Минску и Москве целесообразно задуматься о реализации проекта по созданию единой площадки для технологий, ноу-хау и привлечения инвестиций для их внедрения.Он отметил, что важным элементом этой системы должна стать инфраструктура, которая обеспечит быстрый доступ к научно-исследовательскому контенту, базам данных, ресурсам, финансовым инструментам. "Основная задача – запустить научно-инновационный цикл, сократить издержки и скорость реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - подчеркнул министр.По его словам, в конечном итоге две страны увидят производительность труда ученых при создании новых продуктов и технологий.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белоруссия, россия, экономика, технологии
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что Минску и Москве целесообразно задуматься о реализации проекта по созданию единой площадки для технологий, ноу-хау и привлечения инвестиций для их внедрения.
"Сегодня много внимания было уделено науке, инновациям, разработкам. Я бы хотел поделиться нашими мыслями, инициативами по созданию специализированного финансового центра для R&D. Суть проекта в том, чтобы все результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, технологии, ноу-хау и другие продукты интеллектуальной собственности были систематизированы и сконцентрированы на единой площадке, были доступны на рынке интеллектуальных услуг, (а также в том, чтобы - ред.) создать площадку для торговли нематериальными активами и привлечения инвестиций", - сказал министр, выступая в ходе экспертно-медийного форума "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития", посвященного дню единения народов Белоруссии
и России
.
Он отметил, что важным элементом этой системы должна стать инфраструктура, которая обеспечит быстрый доступ к научно-исследовательскому контенту, базам данных, ресурсам, финансовым инструментам. "Основная задача – запустить научно-инновационный цикл, сократить издержки и скорость реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - подчеркнул министр.
По его словам, в конечном итоге две страны увидят производительность труда ученых при создании новых продуктов и технологий.