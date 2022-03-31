https://ria.ru/20220331/ploschadka-1781121277.html

Белоруссия предлагает России создать единую площадку для технологий

Белоруссия предлагает России создать единую площадку для технологий - РИА Новости, 31.03.2022

Белоруссия предлагает России создать единую площадку для технологий

Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что Минску и Москве целесообразно задуматься о реализации проекта по созданию единой площадки для... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:49

2022-03-31T16:49

2022-03-31T16:49

союзное государство

белоруссия

россия

экономика

технологии

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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что Минску и Москве целесообразно задуматься о реализации проекта по созданию единой площадки для технологий, ноу-хау и привлечения инвестиций для их внедрения.Он отметил, что важным элементом этой системы должна стать инфраструктура, которая обеспечит быстрый доступ к научно-исследовательскому контенту, базам данных, ресурсам, финансовым инструментам. "Основная задача – запустить научно-инновационный цикл, сократить издержки и скорость реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - подчеркнул министр.По его словам, в конечном итоге две страны увидят производительность труда ученых при создании новых продуктов и технологий.

https://ria.ru/20220314/importozameschenie-1778158883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, экономика, технологии