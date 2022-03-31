https://ria.ru/20220331/plan-1781083264.html

Кировская область разработает план действий по устойчивому развитию региона

Кировская область разработает план действий по устойчивому развитию региона - РИА Новости, 31.03.2022

Кировская область разработает план действий по устойчивому развитию региона

Кировская область разработает план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития региона, заявил губернатор Игорь Васильев. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:46

2022-03-31T14:46

2022-03-31T14:46

кировская область

экономика

россия

кировская область

игорь васильев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Кировская область разработает план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития региона, заявил губернатор Игорь Васильев.Губернатор Кировской области в четверг выступил с докладом о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности в регионе на пленарном заседании областного законодательного собрания."Говоря о работе регионального правительства в условиях беспрецедентных санкций, введенных в отношении России, губернатор напомнил, что в Кировской области работает межведомственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики региона. С привлечением представителей бизнеса, экспертного сообщества в круглосуточном режиме ведётся мониторинг экономической ситуации, оцениваются риски во всех отраслях, прорабатываются пути защиты секторов экономики и социальной сферы", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.Глава региона отметил, что под пристальным вниманием властей находится и работа систем жизнеобеспечения. По его словам, ситуация на предприятиях тепло-, электро-, водо-, газоснабжения в Кировской области остается стабильной. Все жизнеобеспечивающие организации укомплектованы необходимым запасом ресурсов."На особом контроле – ситуация с обеспечением лекарственными препаратами. Мы ежедневно отслеживаем их наличие, динамику цен. Решаем вопросы лекарственного обеспечения и ценообразования. В ближайшее время мы также проведем встречу с пациентскими сообществами региона, рассмотрим ситуацию на рынке труда, более подробно проработаем вопросы строительной сферы. Результатом нашей работы станет план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Кировской области", – цитирует пресс-служба слова Васильева.Он добавил, что экономика уже показала свою устойчивость в условиях коронавирусного кризиса. "Сейчас ситуация серьезнее, но благодаря совместным действиям, взвешенному подходу к происходящему мы вместе сможем удержать экономику и продолжить ее развитие", – подчеркнул Васильев.

https://ria.ru/20220329/professii-1780628594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, кировская область, игорь васильев