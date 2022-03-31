https://ria.ru/20220331/peregovory-1781059381.html
Песков ответил на вопрос о возобновлении переговоров с Украиной 1 апреля
Песков ответил на вопрос о возобновлении переговоров с Украиной 1 апреля - РИА Новости, 31.03.2022
Песков ответил на вопрос о возобновлении переговоров с Украиной 1 апреля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном возобновлении переговоров РФ и Украины 1 апреля, отметив, что если они... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:31
2022-03-31T13:31
2022-03-31T14:10
обострение ситуации в днр и лнр
политика
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном возобновлении переговоров РФ и Украины 1 апреля, отметив, что если они будут, то Кремль проинформирует."Если это произойдет, мы вас проинформируем", - сказал он.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжают контактировать в онлайн-режиме. Прошлые переговоры прошли в Стамбуле 29 марта.
https://ria.ru/20220331/vstrecha-1781057986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, украина, дмитрий песков
13:31 31.03.2022 (обновлено: 14:10 31.03.2022)
Песков ответил на вопрос о возобновлении переговоров с Украиной 1 апреля
Пресс-секретарь Песков пообещал сообщить о решении Кремля возобновить переговоры с Киевом