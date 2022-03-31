https://ria.ru/20220331/peregovory-1781059381.html

Песков ответил на вопрос о возобновлении переговоров с Украиной 1 апреля

Песков ответил на вопрос о возобновлении переговоров с Украиной 1 апреля - РИА Новости, 31.03.2022

Песков ответил на вопрос о возобновлении переговоров с Украиной 1 апреля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном возобновлении переговоров РФ и Украины 1 апреля, отметив, что если они... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:31

2022-03-31T13:31

2022-03-31T14:10

обострение ситуации в днр и лнр

политика

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украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном возобновлении переговоров РФ и Украины 1 апреля, отметив, что если они будут, то Кремль проинформирует."Если это произойдет, мы вас проинформируем", - сказал он.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжают контактировать в онлайн-режиме. Прошлые переговоры прошли в Стамбуле 29 марта.

https://ria.ru/20220331/vstrecha-1781057986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, украина, дмитрий песков