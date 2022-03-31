Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о возобновлении переговоров с Украиной 1 апреля - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/peregovory-1781059381.html
Песков ответил на вопрос о возобновлении переговоров с Украиной 1 апреля
Песков ответил на вопрос о возобновлении переговоров с Украиной 1 апреля - РИА Новости, 31.03.2022
Песков ответил на вопрос о возобновлении переговоров с Украиной 1 апреля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном возобновлении переговоров РФ и Украины 1 апреля, отметив, что если они... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:31
2022-03-31T14:10
обострение ситуации в днр и лнр
политика
россия
украина
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_0:0:2113:1189_1920x0_80_0_0_c5211ebd23b4ea47ce052b28908836e5.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном возобновлении переговоров РФ и Украины 1 апреля, отметив, что если они будут, то Кремль проинформирует."Если это произойдет, мы вас проинформируем", - сказал он.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжают контактировать в онлайн-режиме. Прошлые переговоры прошли в Стамбуле 29 марта.
https://ria.ru/20220331/vstrecha-1781057986.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_164:0:1951:1340_1920x0_80_0_0_4609c0ffa3b6fd57665e0fe4e04a7846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, украина, дмитрий песков
13:31 31.03.2022 (обновлено: 14:10 31.03.2022)
 
Песков ответил на вопрос о возобновлении переговоров с Украиной 1 апреля

Пресс-секретарь Песков пообещал сообщить о решении Кремля возобновить переговоры с Киевом

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Российско-украинские переговоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном возобновлении переговоров РФ и Украины 1 апреля, отметив, что если они будут, то Кремль проинформирует.
"Если это произойдет, мы вас проинформируем", - сказал он.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжают контактировать в онлайн-режиме. Прошлые переговоры прошли в Стамбуле 29 марта.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
13:24
Четких временных рамок по встрече Путина и Зеленского нет, заявили в Кремле
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала