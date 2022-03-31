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В МИД России назвали условие для встречи Лаврова и Кулебы - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/peregovory-1781020726.html
В МИД России назвали условие для встречи Лаврова и Кулебы
В МИД России назвали условие для встречи Лаврова и Кулебы - РИА Новости, 31.03.2022
В МИД России назвали условие для встречи Лаврова и Кулебы
Москва получила от Анкары сигнал о возможности организации встречи министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, но она должна... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:59
2022-03-31T11:13
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
дмитрий кулеба
в мире
россия
украина
андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Москва получила от Анкары сигнал о возможности организации встречи министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, но она должна быть хорошо подготовлена и быть содержательной, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы такой сигнал от Турции получили", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос, уточнив, что он не в курсе деталей."Мы никогда не отказывались от контактов, но они должны быть подготовленными, содержательными", - добавил Руденко.
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сергей лавров, дмитрий кулеба, в мире, россия, украина, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
10:59 31.03.2022 (обновлено: 11:13 31.03.2022)
 
В МИД России назвали условие для встречи Лаврова и Кулебы

Замглавы МИД Руденко: Лавров согласен на встречу с Кулебой, но хочет содержательной беседы

© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem OzdelПереговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem Ozdel
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Москва получила от Анкары сигнал о возможности организации встречи министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, но она должна быть хорошо подготовлена и быть содержательной, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы такой сигнал от Турции получили", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос, уточнив, что он не в курсе деталей.
"Мы никогда не отказывались от контактов, но они должны быть подготовленными, содержательными", - добавил Руденко.
Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено Путину – Мединский - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 14:46
Мединский подвел итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей ЛавровДмитрий КулебаВ миреРоссияУкраинаАндрей РуденкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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