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В МИД России назвали условие для встречи Лаврова и Кулебы
В МИД России назвали условие для встречи Лаврова и Кулебы - РИА Новости, 31.03.2022
В МИД России назвали условие для встречи Лаврова и Кулебы
Москва получила от Анкары сигнал о возможности организации встречи министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, но она должна... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:59
2022-03-31T10:59
2022-03-31T11:13
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
дмитрий кулеба
в мире
россия
украина
андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Москва получила от Анкары сигнал о возможности организации встречи министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, но она должна быть хорошо подготовлена и быть содержательной, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы такой сигнал от Турции получили", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос, уточнив, что он не в курсе деталей."Мы никогда не отказывались от контактов, но они должны быть подготовленными, содержательными", - добавил Руденко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сергей лавров, дмитрий кулеба, в мире, россия, украина, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
10:59 31.03.2022 (обновлено: 11:13 31.03.2022)
В МИД России назвали условие для встречи Лаврова и Кулебы
Замглавы МИД Руденко: Лавров согласен на встречу с Кулебой, но хочет содержательной беседы