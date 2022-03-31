https://ria.ru/20220331/peregovory-1781020726.html

В МИД России назвали условие для встречи Лаврова и Кулебы

В МИД России назвали условие для встречи Лаврова и Кулебы - РИА Новости, 31.03.2022

В МИД России назвали условие для встречи Лаврова и Кулебы

Москва получила от Анкары сигнал о возможности организации встречи министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, но она должна... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:59

2022-03-31T10:59

2022-03-31T11:13

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

дмитрий кулеба

в мире

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украина

андрей руденко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Москва получила от Анкары сигнал о возможности организации встречи министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, но она должна быть хорошо подготовлена и быть содержательной, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы такой сигнал от Турции получили", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос, уточнив, что он не в курсе деталей."Мы никогда не отказывались от контактов, но они должны быть подготовленными, содержательными", - добавил Руденко.

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Кирилл Волков

сергей лавров, дмитрий кулеба, в мире, россия, украина, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр