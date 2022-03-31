https://ria.ru/20220331/peregovory-1780991239.html

Эксперт: действия Запада могут подорвать переговоры между Москвой и Киевом

Эксперт: действия Запада могут подорвать переговоры между Москвой и Киевом - РИА Новости, 31.03.2022

Эксперт: действия Запада могут подорвать переговоры между Москвой и Киевом

Россия и Украина в ходе последнего раунда переговоров послали довольно позитивный сигнал относительно перспектив урегулирования, однако действия Запада могут... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T06:31

2022-03-31T06:31

2022-03-31T06:31

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ПЕКИН, 31 мар – РИА Новости. Россия и Украина в ходе последнего раунда переговоров послали довольно позитивный сигнал относительно перспектив урегулирования, однако действия Запада могут подорвать любые шансы на компромисс между Москвой и Киевом, заявил РИА Новости младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Вань Цинсун.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Мединский также сказал, что встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД двух стран.Кроме того, добавил он, вслед за завершением первого этапа военной операции, Россия выступила с инициативой снизить ее активность, что также должно создать более реалистичные условия для политического урегулирования российско-украинского конфликта."Этот шаг поможет избежать дальнейшей эскалации конфликта в краткосрочной перспективе и заложит основу для реализации более прочного политического урегулирования в ближайшие месяцы", - указал эксперт.По его словам, несмотря на то, что главным приоритетом на данный момент является достижение договоренности о прекращении огня и предоставление масштабной гуманитарной помощи, страны Запада продолжают эскалацию "экономической и финансовой войны" против России и наращивают военную помощь Украине, а президент США Джо Байден также открыто пригрозил "свергнуть" нынешнее руководство России в попытке затянуть конфликт и усугубить гуманитарный кризис."Это может подорвать любые шансы на компромисс или урегулирование между Москвой и Киевом", - добавил он.Аналитик полагает, что "всестороннее мирное урегулирование российско-украинского конфликта будет длительным и трудным процессом".Комментируя возможную роль Китая в качестве посредника в нынешних переговорах или же возможного будущего посредника для участия России в международном сотрудничестве, Вань Цинсун указал, что "с одной стороны, исходя из собственных государственных интересов, Китай может сыграть конструктивную роль, если это будет способствовать международным посредническим усилиям по разрядке нынешнего российско-украинского кризиса"."С другой стороны, возможная посредническая роль Китая также ограничена, поскольку участие Пекина не может решить фундаментальную проблему, стоящую перед всеми сторонами, которая заключается в построении новой системы европейской безопасности. Кроме того, Россия не хочет попасть в сильную зависимость от Китая, чтобы ее действия в конечном итоге были ограничены", - указал он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/oruzhie-1780797223.html

https://ria.ru/20220331/oruzhie-1780989833.html

https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780907984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, украина