https://ria.ru/20220331/pasport-1781157289.html
Американцы смогут выбирать гендер X при оформлении паспорта
Американцы смогут выбирать гендер X при оформлении паспорта - РИА Новости, 31.03.2022
Американцы смогут выбирать гендер X при оформлении паспорта
Все граждане США с 11 апреля получат возможность выбрать один из трех гендеров, включая небинарный "Х", при оформлении паспорта, сообщил госсекретарь Энтони... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T19:13
2022-03-31T19:13
2022-03-31T19:30
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Все граждане США с 11 апреля получат возможность выбрать один из трех гендеров, включая небинарный "Х", при оформлении паспорта, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Саму реформу американское внешнеполитическое ведомство анонсировало еще летом прошлого года, а осенью выдало первый паспорт с отметкой о гендере "Х"."Начиная с 11 апреля граждане США смогут выбрать Х в качестве гендерной идентификации при заявлении на свой американский паспорт. В следующем году такая возможность появится для других форм документации", - сказал Блинкен.В октябре прошлого года госдепартамент сообщил о первом выданном американском паспорте с отметкой о гендере "X". Его обладателем стал Дана Ззиим - "интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью", который ранее служил в американских ВМС и шесть лет добивался в судах получения "правильного" паспорта.
https://ria.ru/20211029/gender-1756785182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша
19:13 31.03.2022 (обновлено: 19:30 31.03.2022)
Американцы смогут выбирать гендер X при оформлении паспорта
Американцы с 11 апреля смогут выбирать гендер X при оформлении паспорта
ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Все граждане США с 11 апреля получат возможность выбрать один из трех гендеров, включая небинарный "Х", при оформлении паспорта, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Саму реформу американское внешнеполитическое ведомство анонсировало еще летом прошлого года, а осенью выдало первый паспорт с отметкой о гендере "Х".
"Начиная с 11 апреля граждане США
смогут выбрать Х в качестве гендерной идентификации при заявлении на свой американский паспорт. В следующем году такая возможность появится для других форм документации", - сказал Блинкен.
В октябре прошлого года госдепартамент сообщил о первом выданном американском паспорте с отметкой о гендере "X". Его обладателем стал Дана Ззиим - "интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью", который ранее служил в американских ВМС и шесть лет добивался в судах получения "правильного" паспорта.