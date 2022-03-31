Рейтинг@Mail.ru
Американцы смогут выбирать гендер X при оформлении паспорта - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/pasport-1781157289.html
Американцы смогут выбирать гендер X при оформлении паспорта
Американцы смогут выбирать гендер X при оформлении паспорта - РИА Новости, 31.03.2022
Американцы смогут выбирать гендер X при оформлении паспорта
Все граждане США с 11 апреля получат возможность выбрать один из трех гендеров, включая небинарный "Х", при оформлении паспорта, сообщил госсекретарь Энтони... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T19:13
2022-03-31T19:30
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96576/61/965766116_0:129:2501:1535_1920x0_80_0_0_593d6a586c9fcd26bbe16057f2e0693d.jpg
ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Все граждане США с 11 апреля получат возможность выбрать один из трех гендеров, включая небинарный "Х", при оформлении паспорта, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Саму реформу американское внешнеполитическое ведомство анонсировало еще летом прошлого года, а осенью выдало первый паспорт с отметкой о гендере "Х"."Начиная с 11 апреля граждане США смогут выбрать Х в качестве гендерной идентификации при заявлении на свой американский паспорт. В следующем году такая возможность появится для других форм документации", - сказал Блинкен.В октябре прошлого года госдепартамент сообщил о первом выданном американском паспорте с отметкой о гендере "X". Его обладателем стал Дана Ззиим - "интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью", который ранее служил в американских ВМС и шесть лет добивался в судах получения "правильного" паспорта.
https://ria.ru/20211029/gender-1756785182.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96576/61/965766116_141:0:2358:1663_1920x0_80_0_0_0053a4be1548c9e669727b2632a0199f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
19:13 31.03.2022 (обновлено: 19:30 31.03.2022)
 
Американцы смогут выбирать гендер X при оформлении паспорта

Американцы с 11 апреля смогут выбирать гендер X при оформлении паспорта

© Fotolia / Greg BlombergПаспорт гражданина США
Паспорт гражданина США - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Fotolia / Greg Blomberg
Паспорт гражданина США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Все граждане США с 11 апреля получат возможность выбрать один из трех гендеров, включая небинарный "Х", при оформлении паспорта, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Саму реформу американское внешнеполитическое ведомство анонсировало еще летом прошлого года, а осенью выдало первый паспорт с отметкой о гендере "Х".
"Начиная с 11 апреля граждане США смогут выбрать Х в качестве гендерной идентификации при заявлении на свой американский паспорт. В следующем году такая возможность появится для других форм документации", - сказал Блинкен.
В октябре прошлого года госдепартамент сообщил о первом выданном американском паспорте с отметкой о гендере "X". Его обладателем стал Дана Ззиим - "интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью", который ранее служил в американских ВМС и шесть лет добивался в судах получения "правильного" паспорта.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября 2021, 04:47
Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала