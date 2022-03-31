https://ria.ru/20220331/pasport-1781157289.html

Американцы смогут выбирать гендер X при оформлении паспорта

Американцы смогут выбирать гендер X при оформлении паспорта - РИА Новости, 31.03.2022

Американцы смогут выбирать гендер X при оформлении паспорта

Все граждане США с 11 апреля получат возможность выбрать один из трех гендеров, включая небинарный "Х", при оформлении паспорта, сообщил госсекретарь Энтони... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T19:13

2022-03-31T19:13

2022-03-31T19:30

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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Все граждане США с 11 апреля получат возможность выбрать один из трех гендеров, включая небинарный "Х", при оформлении паспорта, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Саму реформу американское внешнеполитическое ведомство анонсировало еще летом прошлого года, а осенью выдало первый паспорт с отметкой о гендере "Х"."Начиная с 11 апреля граждане США смогут выбрать Х в качестве гендерной идентификации при заявлении на свой американский паспорт. В следующем году такая возможность появится для других форм документации", - сказал Блинкен.В октябре прошлого года госдепартамент сообщил о первом выданном американском паспорте с отметкой о гендере "X". Его обладателем стал Дана Ззиим - "интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью", который ранее служил в американских ВМС и шесть лет добивался в судах получения "правильного" паспорта.

https://ria.ru/20211029/gender-1756785182.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша