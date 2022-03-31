https://ria.ru/20220331/partiya-1781020418.html

Два сенатора вышли из голландской партии, отказавшейся слушать Зеленского

Два сенатора вышли из голландской партии, отказавшейся слушать Зеленского - РИА Новости, 31.03.2022

Два сенатора вышли из голландской партии, отказавшейся слушать Зеленского

Два сенатора - Пол Френтроп и Тео Хиддема - заявили о своём решении выйти из голландской партии "Форум за демократию" (Forum voor Democratie), которая ранее... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:58

2022-03-31T10:58

2022-03-31T10:58

в мире

владимир зеленский

россия

нидерланды

владимир путин

украина

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Два сенатора - Пол Френтроп и Тео Хиддема - заявили о своём решении выйти из голландской партии "Форум за демократию" (Forum voor Democratie), которая ранее отказалась слушать выступление Владимира Зеленского в парламенте Нидерландов, говорится в заявлении партии.Сенаторы приняли такое решение, так как партия отказалась присутствовать на выступлении по видеосвязи Зеленского в Палате представителей Нидерландов (нижняя палата парламента).Как говорится в совместном заявлении Френтропа и Хиддемы, "они считают, что фракция должна присутствовать на выступлении президента Украины".При этом отмечается, что сенаторы сохранят свои места в сенате (верхней палате парламента).Голландская партия "Форум за демократию" (Forum voor Democratie) заявила, что не будет слушать онлайн-выступление Владимира Зеленского в парламенте Нидерландов в четверг, так как считает неуместным делать из него "полусвятого" и принимать его сторону в конфликте, основываясь на эмоциях. В партии напомнили, что Зеленский фигурирует в весьма сомнительных финансовых делах, например, в "Панамском досье". Кроме того, его армия нередко позирует с нацистской символикой, а также голландские депутаты "ужаснулись недавними кадрами в соцсетях с актами насилия над, казалось бы, беспомощными российскими военнопленными со стороны, скорее всего, украинских войск".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220329/zelenskiy-1780747445.html

https://ria.ru/20220330/lavrov-1780943982.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, россия, нидерланды, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии