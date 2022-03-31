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Два сенатора вышли из голландской партии, отказавшейся слушать Зеленского - РИА Новости, 31.03.2022
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Два сенатора вышли из голландской партии, отказавшейся слушать Зеленского
Два сенатора вышли из голландской партии, отказавшейся слушать Зеленского - РИА Новости, 31.03.2022
Два сенатора вышли из голландской партии, отказавшейся слушать Зеленского
Два сенатора - Пол Френтроп и Тео Хиддема - заявили о своём решении выйти из голландской партии "Форум за демократию" (Forum voor Democratie), которая ранее... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:58
2022-03-31T10:58
в мире
владимир зеленский
россия
нидерланды
владимир путин
украина
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Два сенатора - Пол Френтроп и Тео Хиддема - заявили о своём решении выйти из голландской партии "Форум за демократию" (Forum voor Democratie), которая ранее отказалась слушать выступление Владимира Зеленского в парламенте Нидерландов, говорится в заявлении партии.Сенаторы приняли такое решение, так как партия отказалась присутствовать на выступлении по видеосвязи Зеленского в Палате представителей Нидерландов (нижняя палата парламента).Как говорится в совместном заявлении Френтропа и Хиддемы, "они считают, что фракция должна присутствовать на выступлении президента Украины".При этом отмечается, что сенаторы сохранят свои места в сенате (верхней палате парламента).Голландская партия "Форум за демократию" (Forum voor Democratie) заявила, что не будет слушать онлайн-выступление Владимира Зеленского в парламенте Нидерландов в четверг, так как считает неуместным делать из него "полусвятого" и принимать его сторону в конфликте, основываясь на эмоциях. В партии напомнили, что Зеленский фигурирует в весьма сомнительных финансовых делах, например, в "Панамском досье". Кроме того, его армия нередко позирует с нацистской символикой, а также голландские депутаты "ужаснулись недавними кадрами в соцсетях с актами насилия над, казалось бы, беспомощными российскими военнопленными со стороны, скорее всего, украинских войск".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220329/zelenskiy-1780747445.html
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нидерланды
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в мире, владимир зеленский, россия, нидерланды, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:58 31.03.2022
 
Два сенатора вышли из голландской партии, отказавшейся слушать Зеленского

Два сенатора вышли из голландской партии, отказавшейся слушать Зеленского в парламенте

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Президент Украины Владимир Зеленский
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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Два сенатора - Пол Френтроп и Тео Хиддема - заявили о своём решении выйти из голландской партии "Форум за демократию" (Forum voor Democratie), которая ранее отказалась слушать выступление Владимира Зеленского в парламенте Нидерландов, говорится в заявлении партии.
Сенаторы приняли такое решение, так как партия отказалась присутствовать на выступлении по видеосвязи Зеленского в Палате представителей Нидерландов (нижняя палата парламента).
Как говорится в совместном заявлении Френтропа и Хиддемы, "они считают, что фракция должна присутствовать на выступлении президента Украины".
При этом отмечается, что сенаторы сохранят свои места в сенате (верхней палате парламента).
Голландская партия "Форум за демократию" (Forum voor Democratie) заявила, что не будет слушать онлайн-выступление Владимира Зеленского в парламенте Нидерландов в четверг, так как считает неуместным делать из него "полусвятого" и принимать его сторону в конфликте, основываясь на эмоциях. В партии напомнили, что Зеленский фигурирует в весьма сомнительных финансовых делах, например, в "Панамском досье". Кроме того, его армия нередко позирует с нацистской символикой, а также голландские депутаты "ужаснулись недавними кадрами в соцсетях с актами насилия над, казалось бы, беспомощными российскими военнопленными со стороны, скорее всего, украинских войск".
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 19:21Сказано в эфире
Политолог: риторика Зеленского отлична от риторики участников переговоров
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 18:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев понял, что вопрос Крыма и Донбасса решен окончательно, заявил Лавров
 
В миреВладимир ЗеленскийРоссияНидерландыВладимир ПутинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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