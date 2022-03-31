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Казаки начали важный этап тренировок к главному параду страны

Казаки начали важный этап тренировок к главному параду страны - РИА Новости, 31.03.2022

Казаки начали важный этап тренировок к главному параду страны

Казаки парадных расчетов Кубанского и Терского казачьих войск, прибыв в подмосковное Алабино, возобновили тренировки к параду, посвященному 77-летию Победы в... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:32

2022-03-31T16:32

2022-03-31T16:32

российское казачество

российское казачество

москва

николай долуда

кубанское казачье войско

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Казаки парадных расчетов Кубанского и Терского казачьих войск, прибыв в подмосковное Алабино, возобновили тренировки к параду, посвященному 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества.Атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Николай Долуда 30 марта принял участие в тренировках казачьих парадных расчетов в рамках совместных занятий с воинскими частями Министерства обороны.В парадный расчет Кубанского казачьего войска вошли казаки районных обществ, группа командования и знаменная группа почетного караула. Казаки-терцы впервые в истории становятся участниками парада Победы в Москве.Девятого мая кубанцы и терцы пройдут по брусчатке Красной площади Москвы, представив все российское казачество. Возглавит шествие казаков атаман ВсКО Николай Долуда. 105 кубанских и столько же терских казаков пройдут в День Победы в особой парадной форме – в черкесках, с кинжалами.

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, москва, николай долуда, кубанское казачье войско