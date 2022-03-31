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WP: отношения между США и странами Персидского залива обострились

WP: отношения между США и странами Персидского залива обострились - РИА Новости, 31.03.2022

WP: отношения между США и странами Персидского залива обострились

Отношения между США и странами Персидского залива, Саудовской Аравией и ОАЭ, обострились на фоне спецоперации РФ на Украине, сообщает газета Washington Post. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T07:44

2022-03-31T07:44

2022-03-31T07:51

в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Отношения между США и странами Персидского залива, Саудовской Аравией и ОАЭ, обострились на фоне спецоперации РФ на Украине, сообщает газета Washington Post.Среди наиболее заметных причин напряженности издание называет нежелание ОАЭ и Саудовской Аравии увеличить добычу нефти на фоне роста цен на энергоносители в Европе и США, а также вопрос об "осуждении" спецоперации РФ на Украине. Как отмечает газета, администрация президента США Джо Байдена считает недостаточно артикулированным "осуждение Москвы" странами Персидского залива.Как пишет газета, "неспособность администрации (Байдена) достаточно решительно реагировать на продолжающиеся ракетные удары по их странам со стороны поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Йемене и ее стремление подписать новую ядерную сделку с Тегераном, которая не касается иранской агрессии в регионе", также являются факторами, повлиявшими на характер отношений между США и странами Персидского залива.Издание отмечает, что ОАЭ недовольны задержками поставок в страну истребителей США F-35, а также продолжающимися переговорами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).Госсекретарь США Энтони Блинкен 26-30 марта посетил Израиль, палестинские территории, Марокко и Алжир для обсуждения широкого круга региональных и глобальных тем, включая события на Украине.В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате процесса был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав палестинцев. До 2020 года Израиль поддерживал дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами региона – Иорданией и Египтом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, цены на нефть, сша