https://ria.ru/20220331/otkaz-1780983542.html

Эксперт объяснил, кто может отказаться от доллара вслед за Россией

Эксперт объяснил, кто может отказаться от доллара вслед за Россией - РИА Новости, 31.03.2022

Эксперт объяснил, кто может отказаться от доллара вслед за Россией

Полный отказ от доллара в международных расчетах практически нереален — позволить это себе не может даже Северная Корея. Однако все чаще страны обсуждают... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T02:17

2022-03-31T02:17

2022-03-31T10:34

экономика

сша

азия

ближний восток

евразийский экономический союз

доллар

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Полный отказ от доллара в международных расчетах практически нереален — позволить это себе не может даже Северная Корея. Однако все чаще страны обсуждают торговлю за нацвалюты, а некоторые даже переводят на нее некоторые объемы сделок, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.Так, недавно о переходе к расчетам в нацвалютах договорились страны ЕАЭС, в том или ином варианте это обсуждается со странами Азии (Китай, Индия), Ближнего Востока и Африки. Кроме того, сообщается, что Китай и Саудовская Аравия ведут переговоры об оплате части нефти юанями.Помимо этого, растет доля расчетов в евро и фунтах. "Но доминирующей валютой все еще остается доллар США. Так, около 88 процентов операций на рынке валют происходят с использованием доллара, что подтверждает статус доллара как главной мировой транзакционной валюты", — подытожил аналитик.

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/rubl-1780819495.html

сша

азия

ближний восток

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Алексей Калабанов

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Алексей Калабанов

экономика, сша, азия, ближний восток, евразийский экономический союз, доллар