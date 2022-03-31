https://ria.ru/20220331/otkaz-1780983542.html
Эксперт объяснил, кто может отказаться от доллара вслед за Россией
Эксперт объяснил, кто может отказаться от доллара вслед за Россией - РИА Новости, 31.03.2022
Эксперт объяснил, кто может отказаться от доллара вслед за Россией
Полный отказ от доллара в международных расчетах практически нереален — позволить это себе не может даже Северная Корея. Однако все чаще страны обсуждают... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T02:17
2022-03-31T02:17
2022-03-31T10:34
экономика
сша
азия
ближний восток
евразийский экономический союз
доллар
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Полный отказ от доллара в международных расчетах практически нереален — позволить это себе не может даже Северная Корея. Однако все чаще страны обсуждают торговлю за нацвалюты, а некоторые даже переводят на нее некоторые объемы сделок, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.Так, недавно о переходе к расчетам в нацвалютах договорились страны ЕАЭС, в том или ином варианте это обсуждается со странами Азии (Китай, Индия), Ближнего Востока и Африки. Кроме того, сообщается, что Китай и Саудовская Аравия ведут переговоры об оплате части нефти юанями.Помимо этого, растет доля расчетов в евро и фунтах. "Но доминирующей валютой все еще остается доллар США. Так, около 88 процентов операций на рынке валют происходят с использованием доллара, что подтверждает статус доллара как главной мировой транзакционной валюты", — подытожил аналитик.
https://radiosputnik.ria.ru/20220330/rubl-1780819495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, азия, ближний восток, евразийский экономический союз, доллар
02:17 31.03.2022 (обновлено: 10:34 31.03.2022)
Эксперт объяснил, кто может отказаться от доллара вслед за Россией
Аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов допустил отказ от доллара Китая и Индии вслед за Россией