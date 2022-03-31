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В России появятся быстровозводимые трехзвездочные отели

В России появятся быстровозводимые трехзвездочные отели - РИА Новости, 31.03.2022

В России появятся быстровозводимые трехзвездочные отели

Быстровозводимые трехзвездочные гостиницы появятся в регионах России в ближайшее время, сообщил гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов на встрече... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T19:37

2022-03-31T19:37

2022-03-31T19:37

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дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Быстровозводимые трехзвездочные гостиницы появятся в регионах России в ближайшее время, сообщил гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов на встрече правительства РФ с представителями туриндустрии.Он отметил, что корпорация изучила все технологии и производственные возможности крупных российских компаний. "В настоящее время завершаем конкурс на разработку проектных решений для типового туристического комплекса из быстровозводимых конструкций категории "три звезды", — добавил он.Суханов рассказал, что в поступило более 500 заявок, из которых отработаны уже 53 инфраструктурных проекта в 27 регионах России. "Совокупный объем по этим проектам составил 21,4 тысячи номеров, а общий объем инвестиций — 387 миллиардов рублей", — добавил он.Кроме того, с июля 2021 года "Туризм.РФ" заключил 29 соглашений с регионами о развитии туристических территорий и комплексных проектов. В их числе 15 в Краснодарском крае, Иркутской, Кемеровской, Тульской областях, Бурятии, на Сахалине. Планируется создание более 30 тысяч номеров.

https://ria.ru/20220331/chernyshenko-1781052884.html

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Лана Баева

туризм, дмитрий чернышенко, краснодарский край, россия, сахалин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, отели