https://ria.ru/20220331/oteli-1781047016.html
В России появятся быстровозводимые трехзвездочные отели
В России появятся быстровозводимые трехзвездочные отели - РИА Новости, 31.03.2022
В России появятся быстровозводимые трехзвездочные отели
Быстровозводимые трехзвездочные гостиницы появятся в регионах России в ближайшее время, сообщил гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов на встрече... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T19:37
2022-03-31T19:37
2022-03-31T19:37
туризм
туризм
дмитрий чернышенко
краснодарский край
россия
сахалин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746624582_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f8969200bfb66b73217b5dc2e07525d.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Быстровозводимые трехзвездочные гостиницы появятся в регионах России в ближайшее время, сообщил гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов на встрече правительства РФ с представителями туриндустрии.Он отметил, что корпорация изучила все технологии и производственные возможности крупных российских компаний. "В настоящее время завершаем конкурс на разработку проектных решений для типового туристического комплекса из быстровозводимых конструкций категории "три звезды", — добавил он.Суханов рассказал, что в поступило более 500 заявок, из которых отработаны уже 53 инфраструктурных проекта в 27 регионах России. "Совокупный объем по этим проектам составил 21,4 тысячи номеров, а общий объем инвестиций — 387 миллиардов рублей", — добавил он.Кроме того, с июля 2021 года "Туризм.РФ" заключил 29 соглашений с регионами о развитии туристических территорий и комплексных проектов. В их числе 15 в Краснодарском крае, Иркутской, Кемеровской, Тульской областях, Бурятии, на Сахалине. Планируется создание более 30 тысяч номеров.
https://ria.ru/20220331/chernyshenko-1781052884.html
https://ria.ru/20220321/oteli-1778870859.html
краснодарский край
россия
сахалин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746624582_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3c61e1cb241adf816987772a35d9e3e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, дмитрий чернышенко, краснодарский край, россия, сахалин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, отели
В России появятся быстровозводимые трехзвездочные отели
Быстровозводимые трехзвездочные отели появятся в регионах России, заявили в "Туризм.РФ"
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Быстровозводимые трехзвездочные гостиницы появятся в регионах России в ближайшее время, сообщил гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов на встрече правительства РФ с представителями туриндустрии.
"Перед нами стоит новый вызов: срочно насытить регионы доступными и комфортными средствами размещения. И мы, наряду с традиционными методами строительства, переходим на быстровозводимые и комфортные средства размещения", — сказал Суханов.
Он отметил, что корпорация изучила все технологии и производственные возможности крупных российских компаний. "В настоящее время завершаем конкурс на разработку проектных решений для типового туристического комплекса из быстровозводимых конструкций категории "три звезды", — добавил он.
Суханов рассказал, что в поступило более 500 заявок, из которых отработаны уже 53 инфраструктурных проекта в 27 регионах России. "Совокупный объем по этим проектам составил 21,4 тысячи номеров, а общий объем инвестиций — 387 миллиардов рублей", — добавил он.
Кроме того, с июля 2021 года "Туризм.РФ" заключил 29 соглашений с регионами о развитии туристических территорий и комплексных проектов. В их числе 15 в Краснодарском крае, Иркутской, Кемеровской, Тульской областях, Бурятии, на Сахалине. Планируется создание более 30 тысяч номеров.