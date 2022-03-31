https://ria.ru/20220331/oteli-1781011630.html
В России появится новая единая площадка для бронирования отелей
В России появится новая единая площадка для бронирования отелей - РИА Новости, 31.03.2022
В России появится новая единая площадка для бронирования отелей
Туристический сервис Russpass станет полноценной площадкой по бронированию отелей по всей России, с апреля на сайте организуют прямые продажи, сообщила... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:50
2022-03-31T13:50
2022-03-31T13:50
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Туристический сервис Russpass станет полноценной площадкой по бронированию отелей по всей России, с апреля на сайте организуют прямые продажи, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.Как сообщает пресс-служба Мостуризма, сотрудничество с крупной отечественной платформой позволит операторам рынка своевременно управлять номерным фондом, тарифами и продажами. Чтобы представить свою гостиницу в сервисе, уже сейчас достаточно подать заявку и принять онлайн-оферту. После присоединения гостиниц к Russpass им станут доступны инструменты для продвижения своего продукта. Например, бесплатная интеграция в рекламные кампании сервиса.В пресс-службе Мостуризма отметили, что уже подписаны договоры с рядом отелей Москвы и других регионов страны. "На Russpass уже разработаны готовые маршруты по восьми городам России с включенными в них отелями. Также путешественники смогут добавлять гостиницы в маршрут и строить его от места проживания до интересных локаций — музеев, ресторанов и достопримечательностей", — рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20220330/moskva-1780846556.html
https://ria.ru/20220321/oteli-1778870859.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, москва, россия, наталья сергунина, отели
В России появится новая единая площадка для бронирования отелей
Заммэра Москвы: турсервис Russpass станет единой площадкой для бронирования отелей России
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Туристический сервис Russpass станет полноценной площадкой по бронированию отелей по всей России, с апреля на сайте организуют прямые продажи, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
"При подключении к системе отельерам предлагаются льготные условия — комиссия пять процентов. А туристам совсем скоро станут доступны разные бонусы, к примеру ранний или поздний заезд и выезд, а также специальные тарифы", — рассказала Сергунина.
Как сообщает пресс-служба Мостуризма, сотрудничество с крупной отечественной платформой позволит операторам рынка своевременно управлять номерным фондом, тарифами и продажами. Чтобы представить свою гостиницу в сервисе, уже сейчас достаточно подать заявку и принять онлайн-оферту.
После присоединения гостиниц к Russpass им станут доступны инструменты для продвижения своего продукта. Например, бесплатная интеграция в рекламные кампании сервиса.
В пресс-службе Мостуризма отметили, что уже подписаны договоры с рядом отелей Москвы и других регионов страны.
"На Russpass уже разработаны готовые маршруты по восьми городам России с включенными в них отелями. Также путешественники смогут добавлять гостиницы в маршрут и строить его от места проживания до интересных локаций — музеев, ресторанов и достопримечательностей", — рассказали в пресс-службе.