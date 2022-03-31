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Чернышенко рассказал, сколько потратили россияне на отдых за рубежом - РИА Новости, 31.03.2022
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Туризм
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Чернышенко рассказал, сколько потратили россияне на отдых за рубежом
Чернышенко рассказал, сколько потратили россияне на отдых за рубежом - РИА Новости, 31.03.2022
Чернышенко рассказал, сколько потратили россияне на отдых за рубежом
Россияне за 20 лет потратили на заграничных курортах более 300 миллиардов долларов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече правительства и... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:04
2022-03-31T13:04
туризм
россия
отдых
курорт
дмитрий чернышенко
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россияне за 20 лет потратили на заграничных курортах более 300 миллиардов долларов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече правительства и представителей туриндустрии."От нас зависит, чтобы эти средства не потеряла, а приобрела наша туристическая индустрия. Россия дождалась этих инвестиций, и, учитывая, что наша страна самая богатая — девять часовых поясов, все климатические зоны — это невероятный капитал в развитии отрасли", — добавил он.Вице-премьер также отметил взрывной рост инфраструктуры за последний год. "И это, с одной стороны, отрадно наблюдать. Сейчас, в текущей ситуации, важно не потерять этот темп, который был задан в начале. Мы должны не только сохранить стартовавшие проекты, но и запустить много новых", — сказал Чернышенко.
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россия, отдых, курорт, дмитрий чернышенко, туризм, новости - туризм, туристы, инфраструктура
13:04 31.03.2022
 
Чернышенко рассказал, сколько потратили россияне на отдых за рубежом

Чернышенко: россияне за 20 лет потратили на отдых за границей 300 миллиардов долларов

© Depositphotos / GrinPhotoДевушка возле "Моста Влюбленных" в Айя-Напе, Кипр
Девушка возле Моста Влюбленных в Айя-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Depositphotos / GrinPhoto
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россияне за 20 лет потратили на заграничных курортах более 300 миллиардов долларов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече правительства и представителей туриндустрии.
"Вчера очень активно рассылалось сообщение о том, что мировая туриндустрия потеряет семь миллиардов долларов из-за отсутствия россиян. И я уверен, что это даже не семь, а, конечно, гораздо больше. Потому что на самом деле Россия на протяжении 20 лет вывезла более 300 миллиардов долларов, на которые эта инфраструктура развивалась по всем популярным направлениям", — сказал Чернышенко.
"От нас зависит, чтобы эти средства не потеряла, а приобрела наша туристическая индустрия. Россия дождалась этих инвестиций, и, учитывая, что наша страна самая богатая — девять часовых поясов, все климатические зоны — это невероятный капитал в развитии отрасли", — добавил он.
Вице-премьер также отметил взрывной рост инфраструктуры за последний год. "И это, с одной стороны, отрадно наблюдать. Сейчас, в текущей ситуации, важно не потерять этот темп, который был задан в начале. Мы должны не только сохранить стартовавшие проекты, но и запустить много новых", — сказал Чернышенко.
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ТуризмРоссияОтдыхКурортДмитрий ЧернышенкоТуризмНовости - ТуризмтуристыИнфраструктура
 
 
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