https://ria.ru/20220331/otdykh-1781049656.html

Чернышенко рассказал, сколько потратили россияне на отдых за рубежом

Чернышенко рассказал, сколько потратили россияне на отдых за рубежом - РИА Новости, 31.03.2022

Чернышенко рассказал, сколько потратили россияне на отдых за рубежом

Россияне за 20 лет потратили на заграничных курортах более 300 миллиардов долларов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече правительства и... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:04

2022-03-31T13:04

2022-03-31T13:04

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россияне за 20 лет потратили на заграничных курортах более 300 миллиардов долларов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече правительства и представителей туриндустрии."От нас зависит, чтобы эти средства не потеряла, а приобрела наша туристическая индустрия. Россия дождалась этих инвестиций, и, учитывая, что наша страна самая богатая — девять часовых поясов, все климатические зоны — это невероятный капитал в развитии отрасли", — добавил он.Вице-премьер также отметил взрывной рост инфраструктуры за последний год. "И это, с одной стороны, отрадно наблюдать. Сейчас, в текущей ситуации, важно не потерять этот темп, который был задан в начале. Мы должны не только сохранить стартовавшие проекты, но и запустить много новых", — сказал Чернышенко.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, отдых, курорт, дмитрий чернышенко, туризм, новости - туризм, туристы, инфраструктура