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США не намерены признавать возможное вхождение Южной Осетии в состав России - РИА Новости, 31.03.2022
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США не намерены признавать возможное вхождение Южной Осетии в состав России
США не намерены признавать возможное вхождение Южной Осетии в состав России - РИА Новости, 31.03.2022
США не намерены признавать возможное вхождение Южной Осетии в состав России
США не согласятся с возможным вхождением Южной Осетии в состав России и подтверждают приверженность территориальной целостности Грузии, заявил в четверг... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T23:56
2022-03-31T23:56
в мире
сша
россия
южная осетия
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. США не согласятся с возможным вхождением Южной Осетии в состав России и подтверждают приверженность территориальной целостности Грузии, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Ни у местных органов власти, ни у России нет полномочий принимать решение по поводу будущего Южной Осетии, которая является частью Грузии", - сказал Прайс.По словам представителя госдепа, точно так же, как Вашингтон ранее не признал Крым российским, а впоследствии - независимость ДНР и ЛНР, США "не будут признавать попыток со стороны России разделить суверенную территорию Грузии". Прайс добавил, что США подтверждают приверженность территориальной целостности этой страны.
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в мире, сша, россия, южная осетия
23:56 31.03.2022
 
США не намерены признавать возможное вхождение Южной Осетии в состав России

Представитель Госдепа Прайс: США не признают возможное присоединение Южной Осетии к России

© AP Photo / Mandel NganПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Mandel Ngan
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. США не согласятся с возможным вхождением Южной Осетии в состав России и подтверждают приверженность территориальной целостности Грузии, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Ни у местных органов власти, ни у России нет полномочий принимать решение по поводу будущего Южной Осетии, которая является частью Грузии", - сказал Прайс.
По словам представителя госдепа, точно так же, как Вашингтон ранее не признал Крым российским, а впоследствии - независимость ДНР и ЛНР, США "не будут признавать попыток со стороны России разделить суверенную территорию Грузии". Прайс добавил, что США подтверждают приверженность территориальной целостности этой страны.
Президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 15:00
Абхазия поприветствовала стремление Южной Осетии войти в состав России
 
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