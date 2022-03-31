https://ria.ru/20220331/osetiya-1781185518.html

США не намерены признавать возможное вхождение Южной Осетии в состав России

США не намерены признавать возможное вхождение Южной Осетии в состав России - РИА Новости, 31.03.2022

США не намерены признавать возможное вхождение Южной Осетии в состав России

США не согласятся с возможным вхождением Южной Осетии в состав России и подтверждают приверженность территориальной целостности Грузии, заявил в четверг... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T23:56

2022-03-31T23:56

2022-03-31T23:56

в мире

сша

россия

южная осетия

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. США не согласятся с возможным вхождением Южной Осетии в состав России и подтверждают приверженность территориальной целостности Грузии, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Ни у местных органов власти, ни у России нет полномочий принимать решение по поводу будущего Южной Осетии, которая является частью Грузии", - сказал Прайс.По словам представителя госдепа, точно так же, как Вашингтон ранее не признал Крым российским, а впоследствии - независимость ДНР и ЛНР, США "не будут признавать попыток со стороны России разделить суверенную территорию Грузии". Прайс добавил, что США подтверждают приверженность территориальной целостности этой страны.

https://ria.ru/20220331/osetiya-1781087637.html

сша

россия

южная осетия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, россия, южная осетия