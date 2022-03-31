https://ria.ru/20220331/osetiya-1781185518.html
США не намерены признавать возможное вхождение Южной Осетии в состав России
США не намерены признавать возможное вхождение Южной Осетии в состав России - РИА Новости, 31.03.2022
США не намерены признавать возможное вхождение Южной Осетии в состав России
США не согласятся с возможным вхождением Южной Осетии в состав России и подтверждают приверженность территориальной целостности Грузии, заявил в четверг... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T23:56
2022-03-31T23:56
2022-03-31T23:56
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. США не согласятся с возможным вхождением Южной Осетии в состав России и подтверждают приверженность территориальной целостности Грузии, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Ни у местных органов власти, ни у России нет полномочий принимать решение по поводу будущего Южной Осетии, которая является частью Грузии", - сказал Прайс.По словам представителя госдепа, точно так же, как Вашингтон ранее не признал Крым российским, а впоследствии - независимость ДНР и ЛНР, США "не будут признавать попыток со стороны России разделить суверенную территорию Грузии". Прайс добавил, что США подтверждают приверженность территориальной целостности этой страны.
https://ria.ru/20220331/osetiya-1781087637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, южная осетия
США не намерены признавать возможное вхождение Южной Осетии в состав России
Представитель Госдепа Прайс: США не признают возможное присоединение Южной Осетии к России