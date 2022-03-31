15:00 31.03.2022 (обновлено: 15:25 31.03.2022)
Абхазия поприветствовала стремление Южной Осетии войти в состав России
Глава Абхазии Бжания поприветствовал стремление Южной Осетии войти в состав России
© Министерство обороны РФ Томас Тхайцук
Президент Абхазии Аслан Бжания
СУХУМ, 31 мар - РИА Новости. Сухум приветствует стремление народа Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в рамках РФ, сама Абхазия выстраивает и будет продолжать выстраивать отношения с братской Россией, заявил в четверг абхазский лидер Аслан Бжания после объявления югоосетинского коллеги Анатолия Бибилова о планах предпринять юридические шаги для вхождения в РФ.
В среду Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума. Позднее в тот же день он сказал, что в республике стоит "не затягивая" организовать всенародное голосование по этому вопросу.
"Мы приветствуем стремление народа Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в рамках Российского государства. Уверены в том, что этот шаг в полной мере отвечает интересам и южных осетин", - сказал Бжания.
Что касается позиции руководства Абхазии в данном контексте, Бжания заявил, что "суверенная независимая Абхазия выстраивает и будет продолжать выстраивать с братской союзнической Россией отношения в строгом соответствии с Договором от 24 ноября 2014 года".
Он уточнил, что в договоре закреплены следующие позиции: проведение скоординированной внешней политики, создание общего пространства обороны и безопасности, формирование общего социального и экономического пространства, содействие социально-экономическому развитию Абхазии, создание условий для полноценного участия республики в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе и при содействии РФ.
Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, стремившейся вернуть ее под власть Тбилиси. С тех пор российское руководство не раз заявляло, что признание обеих республик отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит.