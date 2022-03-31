https://ria.ru/20220331/osetiya-1781055819.html

В Кремле не принимают никаких мер после заявлений Южной Осетии

В Кремле не принимают никаких мер после заявлений Южной Осетии - РИА Новости, 31.03.2022

В Кремле не принимают никаких мер после заявлений Южной Осетии

В Кремле не предпринимают никаких действий, в том числе юридических, в связи с заявлением президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о планах референдума по... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:17

2022-03-31T13:17

2022-03-31T14:11

южная осетия

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Кремле не предпринимают никаких действий, в том числе юридических, в связи с заявлением президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о планах референдума по присоединению к РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума. По словам Бибилова, в случае объединения Южной и Северной Осетии единый субъект может называться Осетия-Алания."Я не могу выразить никакую позицию, у нас в этом плане никаких ни юридических, ни иных действий не предпринималось, но в то же время в данном случае речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, мы с уважением к нему относимся", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220330/osetiya-1780957682.html

южная осетия

россия

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Кирилл Волков

южная осетия, политика, россия, дмитрий песков