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В Кремле не принимают никаких мер после заявлений Южной Осетии - РИА Новости, 31.03.2022
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В Кремле не принимают никаких мер после заявлений Южной Осетии
В Кремле не принимают никаких мер после заявлений Южной Осетии - РИА Новости, 31.03.2022
В Кремле не принимают никаких мер после заявлений Южной Осетии
В Кремле не предпринимают никаких действий, в том числе юридических, в связи с заявлением президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о планах референдума по... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:17
2022-03-31T14:11
южная осетия
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Кремле не предпринимают никаких действий, в том числе юридических, в связи с заявлением президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о планах референдума по присоединению к РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума. По словам Бибилова, в случае объединения Южной и Северной Осетии единый субъект может называться Осетия-Алания."Я не могу выразить никакую позицию, у нас в этом плане никаких ни юридических, ни иных действий не предпринималось, но в то же время в данном случае речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, мы с уважением к нему относимся", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220330/osetiya-1780957682.html
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южная осетия, политика, россия, дмитрий песков
13:17 31.03.2022 (обновлено: 14:11 31.03.2022)
 
В Кремле не принимают никаких мер после заявлений Южной Осетии

Пресс-секретарь Песков считает планы о референдуме в Южной Осетии выражением мнения народа

© РИА Новости / Владимир ИвановРокский перевальный тоннель, соединяющий Россию с Южной Осетией
Рокский перевальный тоннель, соединяющий Россию с Южной Осетией - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Владимир Иванов
Рокский перевальный тоннель, соединяющий Россию с Южной Осетией
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Кремле не предпринимают никаких действий, в том числе юридических, в связи с заявлением президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о планах референдума по присоединению к РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума. По словам Бибилова, в случае объединения Южной и Северной Осетии единый субъект может называться Осетия-Алания.
"Я не могу выразить никакую позицию, у нас в этом плане никаких ни юридических, ни иных действий не предпринималось, но в то же время в данном случае речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, мы с уважением к нему относимся", - сказал Песков журналистам.
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