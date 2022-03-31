13:04 31.03.2022 (обновлено: 14:49 31.03.2022)
В Тбилиси считают, что референдум в Южной Осетии не будет иметь силы
Глава МИД Грузии Залкалиани считает, что референдум в Южной Осетии не будет иметь силы
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани
ТБИЛИСИ, 31 мар — РИА Новости. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил журналистам, что референдум в Южной Осетии по вхождению в состав России, о котором заявил президент Анатолий Бибилов, не будет иметь никакой силы.
Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с Россией, референдум может состояться после 10 апреля. Президент республики отмечал, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией по результатам референдума.
"Конечно, для нас неприемлемо говорить о каких-либо референдумах в условиях, когда территория оккупирована. Оккупация этих территорий имеет не только политическую, но и правовую оценку. Эта правовая оценка является решением Страсбургского суда о том, что оккупация продолжается. Никакой референдум не будет иметь юридической силы в условиях оккупации", — сказал Залкалиани.
По его словам, Грузия чувствует попытки вовлечь ее в провокации. "Мы этого, конечно же, не допустим. Мы выбрали мирную политику", — сказал глава МИД Грузии, отметив, что Тбилиси придерживается своего обязательства о неприменении силы.
Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, стремившейся вернуть ее под власть Тбилиси. С тех пор российское руководство не раз заявляло, что признание обеих республик отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит.