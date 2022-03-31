https://ria.ru/20220331/osetiya-1781053348.html

В Тбилиси считают, что референдум в Южной Осетии не будет иметь силы

В Тбилиси считают, что референдум в Южной Осетии не будет иметь силы - РИА Новости, 31.03.2022

В Тбилиси считают, что референдум в Южной Осетии не будет иметь силы

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил журналистам, что референдум в Южной Осетии по вхождению в состав России, о котором заявил президент Анатолий Бибилов,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:04

2022-03-31T13:04

2022-03-31T14:49

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ТБИЛИСИ, 31 мар — РИА Новости. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил журналистам, что референдум в Южной Осетии по вхождению в состав России, о котором заявил президент Анатолий Бибилов, не будет иметь никакой силы.Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с Россией, референдум может состояться после 10 апреля. Президент республики отмечал, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией по результатам референдума."Конечно, для нас неприемлемо говорить о каких-либо референдумах в условиях, когда территория оккупирована. Оккупация этих территорий имеет не только политическую, но и правовую оценку. Эта правовая оценка является решением Страсбургского суда о том, что оккупация продолжается. Никакой референдум не будет иметь юридической силы в условиях оккупации", — сказал Залкалиани.По его словам, Грузия чувствует попытки вовлечь ее в провокации. "Мы этого, конечно же, не допустим. Мы выбрали мирную политику", — сказал глава МИД Грузии, отметив, что Тбилиси придерживается своего обязательства о неприменении силы.Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, стремившейся вернуть ее под власть Тбилиси. С тех пор российское руководство не раз заявляло, что признание обеих республик отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит.

https://ria.ru/20220330/abkhaziya-1780981939.html

https://ria.ru/20220331/donbass-1781012284.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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