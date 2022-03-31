https://ria.ru/20220331/osetiya-1781051644.html

Меняйло поддержал идею объединения Северной и Южной Осетии

Меняйло поддержал идею объединения Северной и Южной Осетии - РИА Новости, 31.03.2022

Меняйло поддержал идею объединения Северной и Южной Осетии

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в связи с намерением Южной Осетии предпринять шаги по вхождению в РФ заявил, что осетины никогда не теряли связи друг с... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:59

2022-03-31T12:59

2022-03-31T13:20

южная осетия

республика северная осетия - алания

политика

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ПЯТИГОРСК, 31 мар - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в связи с намерением Южной Осетии предпринять шаги по вхождению в РФ заявил, что осетины никогда не теряли связи друг с другом, оставаясь единым народом.Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума. По словам Бибилова, в случае объединения Южной и Северной Осетии единый субъект может называться Осетия-Алания."Северные и южные осетины никогда не теряли связи друг с другом, не отдалялись, оставаясь единым народом с единой культурой, языком, традициями. В различные исторические периоды политиками принимались решения, которые так или иначе меняли контуры административных или государственных границ. Но это никогда не влияло на желание осетин – быть единым целым, единой семьей. Собственно, мы так и живем: работаем во Владикавказе, а дом – в Цхинвале, на выходные – туда, или наоборот. Там на юге могилы наших предков, наши архитектурные и культурные памятники, фамильные башни. Мы единый народ и никогда не были разделены духовно и ментально", - написал Меняйло в Telegram.

https://ria.ru/20220330/bibilov-1780969075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

южная осетия, республика северная осетия - алания, политика