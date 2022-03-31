12:59 31.03.2022 (обновлено: 13:20 31.03.2022)
Меняйло поддержал идею объединения Северной и Южной Осетии
Сергей Меняйло поддержал идею объединения Северной и Южной Осетии
Сергей Меняйло
ПЯТИГОРСК, 31 мар - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в связи с намерением Южной Осетии предпринять шаги по вхождению в РФ заявил, что осетины никогда не теряли связи друг с другом, оставаясь единым народом.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума. По словам Бибилова, в случае объединения Южной и Северной Осетии единый субъект может называться Осетия-Алания.
"Северные и южные осетины никогда не теряли связи друг с другом, не отдалялись, оставаясь единым народом с единой культурой, языком, традициями. В различные исторические периоды политиками принимались решения, которые так или иначе меняли контуры административных или государственных границ. Но это никогда не влияло на желание осетин – быть единым целым, единой семьей. Собственно, мы так и живем: работаем во Владикавказе, а дом – в Цхинвале, на выходные – туда, или наоборот. Там на юге могилы наших предков, наши архитектурные и культурные памятники, фамильные башни. Мы единый народ и никогда не были разделены духовно и ментально", - написал Меняйло в Telegram.