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Меняйло поддержал идею объединения Северной и Южной Осетии - РИА Новости, 31.03.2022
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Меняйло поддержал идею объединения Северной и Южной Осетии
Меняйло поддержал идею объединения Северной и Южной Осетии - РИА Новости, 31.03.2022
Меняйло поддержал идею объединения Северной и Южной Осетии
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в связи с намерением Южной Осетии предпринять шаги по вхождению в РФ заявил, что осетины никогда не теряли связи друг с... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:59
2022-03-31T13:20
южная осетия
республика северная осетия - алания
политика
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ПЯТИГОРСК, 31 мар - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в связи с намерением Южной Осетии предпринять шаги по вхождению в РФ заявил, что осетины никогда не теряли связи друг с другом, оставаясь единым народом.Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума. По словам Бибилова, в случае объединения Южной и Северной Осетии единый субъект может называться Осетия-Алания."Северные и южные осетины никогда не теряли связи друг с другом, не отдалялись, оставаясь единым народом с единой культурой, языком, традициями. В различные исторические периоды политиками принимались решения, которые так или иначе меняли контуры административных или государственных границ. Но это никогда не влияло на желание осетин – быть единым целым, единой семьей. Собственно, мы так и живем: работаем во Владикавказе, а дом – в Цхинвале, на выходные – туда, или наоборот. Там на юге могилы наших предков, наши архитектурные и культурные памятники, фамильные башни. Мы единый народ и никогда не были разделены духовно и ментально", - написал Меняйло в Telegram.
https://ria.ru/20220330/bibilov-1780969075.html
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южная осетия, республика северная осетия - алания, политика
12:59 31.03.2022 (обновлено: 13:20 31.03.2022)
 
Меняйло поддержал идею объединения Северной и Южной Осетии

Сергей Меняйло поддержал идею объединения Северной и Южной Осетии

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСергей Меняйло
Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сергей Меняйло
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ПЯТИГОРСК, 31 мар - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в связи с намерением Южной Осетии предпринять шаги по вхождению в РФ заявил, что осетины никогда не теряли связи друг с другом, оставаясь единым народом.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума. По словам Бибилова, в случае объединения Южной и Северной Осетии единый субъект может называться Осетия-Алания.
"Северные и южные осетины никогда не теряли связи друг с другом, не отдалялись, оставаясь единым народом с единой культурой, языком, традициями. В различные исторические периоды политиками принимались решения, которые так или иначе меняли контуры административных или государственных границ. Но это никогда не влияло на желание осетин – быть единым целым, единой семьей. Собственно, мы так и живем: работаем во Владикавказе, а дом – в Цхинвале, на выходные – туда, или наоборот. Там на юге могилы наших предков, наши архитектурные и культурные памятники, фамильные башни. Мы единый народ и никогда не были разделены духовно и ментально", - написал Меняйло в Telegram.
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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