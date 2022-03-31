https://ria.ru/20220331/osetiya-1781008399.html

Южная Осетия проводит консультации с Россией по вопросу референдума

Южная Осетия проводит консультации с Россией по вопросу референдума - РИА Новости, 31.03.2022

Южная Осетия проводит консультации с Россией по вопросу референдума

Южная Осетия проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в состав России, заявил президент республики Анатолий Бибилов. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:59

2022-03-31T09:59

2022-03-31T10:50

южная осетия

политика

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Южная Осетия проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в состав России, заявил президент республики Анатолий Бибилов.По его словам, шаг о вхождении в состав России основан на "огромном желании народа вернуться в Россию". Он подчеркнул, что нужно спросить мнение народа, но оно "известно".Говоря о том, в каком виде Южная Осетия планирует войти в состав России и планируется ли объединение с Северной Осетией, Бибилов подчеркнул, что внутри России есть процедуры, связанные с объединением субъектов. "Я думаю, что все-таки объединение Осетий необходимо", — добавил он.Решение вопросов о руководстве объединенной Осетии он назвал техническим.Ранее Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией по результатам референдума.

https://ria.ru/20220330/bibilov-1780969075.html

южная осетия

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Мадина Моргоева

южная осетия, политика, россия