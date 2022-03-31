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Южная Осетия проводит консультации с Россией по вопросу референдума - РИА Новости, 31.03.2022
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Южная Осетия проводит консультации с Россией по вопросу референдума
Южная Осетия проводит консультации с Россией по вопросу референдума - РИА Новости, 31.03.2022
Южная Осетия проводит консультации с Россией по вопросу референдума
Южная Осетия проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в состав России, заявил президент республики Анатолий Бибилов. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:59
2022-03-31T10:50
южная осетия
политика
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Южная Осетия проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в состав России, заявил президент республики Анатолий Бибилов.По его словам, шаг о вхождении в состав России основан на "огромном желании народа вернуться в Россию". Он подчеркнул, что нужно спросить мнение народа, но оно "известно".Говоря о том, в каком виде Южная Осетия планирует войти в состав России и планируется ли объединение с Северной Осетией, Бибилов подчеркнул, что внутри России есть процедуры, связанные с объединением субъектов. "Я думаю, что все-таки объединение Осетий необходимо", — добавил он.Решение вопросов о руководстве объединенной Осетии он назвал техническим.Ранее Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией по результатам референдума.
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южная осетия, политика, россия
09:59 31.03.2022 (обновлено: 10:50 31.03.2022)
 
Южная Осетия проводит консультации с Россией по вопросу референдума

Президент Южной Осетии Бибилов допустил объединение с Северной Осетией в составе России

© РИА Новости / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкПрезидент Южной Осетии Анатолий Бибилов
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Наталья Айриян
Перейти в фотобанк
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Южная Осетия проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в состав России, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

"Самое главное — уже проходят консультации с нашими российскими коллегами. Юридические действия должны быть основаны на международном праве, основа для этого есть. Южная Осетия — независимое государство и может принимать те решения, которые считает для себя жизненно необходимыми", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, шаг о вхождении в состав России основан на "огромном желании народа вернуться в Россию". Он подчеркнул, что нужно спросить мнение народа, но оно "известно".
Говоря о том, в каком виде Южная Осетия планирует войти в состав России и планируется ли объединение с Северной Осетией, Бибилов подчеркнул, что внутри России есть процедуры, связанные с объединением субъектов. "Я думаю, что все-таки объединение Осетий необходимо", — добавил он.
Решение вопросов о руководстве объединенной Осетии он назвал техническим.
Ранее Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией по результатам референдума.
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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