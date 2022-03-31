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Миронов предложил бартер в качестве альтернативы оплате сырья в рублях - РИА Новости, 31.03.2022
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Миронов предложил бартер в качестве альтернативы оплате сырья в рублях
Миронов предложил бартер в качестве альтернативы оплате сырья в рублях - РИА Новости, 31.03.2022
Миронов предложил бартер в качестве альтернативы оплате сырья в рублях
Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов считает, что западные страны, которые не готовы платить за российское сырье рублем,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:56
2022-03-31T17:56
экономика
владимир путин
сергей миронов
партия "справедливая россия - за правду"
россия
санкции в отношении россии
евросоюз
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов считает, что западные страны, которые не готовы платить за российское сырье рублем, можно "склонить" к бартерным отношениям.Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по изменению на рубли валюты платежа за поставки российского газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры. Также член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева заявила РИА Новости, что переход на бартер может стать одним из следующих шагов при расчетах России за товары с недружественными странами.Парламентарий подчеркнул, что, с одной стороны, подход ему импонирует: "коротко и ясно: мы вам – нефть или газ, а вы – то, что нужно нам". "С другой – удивительно, конечно, что натуральный обмен становится новым форматом взаимодействия ведущих государств в 2022 году... Если пресловутый бартер поможет пройти сквозь западные санкции – почему нет? Однако панацеей от тотальной экономической блокады он вряд ли станет", - добавил он.
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экономика, владимир путин, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду", россия, санкции в отношении россии, евросоюз
17:56 31.03.2022
 
Миронов предложил бартер в качестве альтернативы оплате сырья в рублях

Лидер эсеров Миронов: страны, не желающие платить рублями, можно склонить к бартеру

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов считает, что западные страны, которые не готовы платить за российское сырье рублем, можно "склонить" к бартерным отношениям.
Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по изменению на рубли валюты платежа за поставки российского газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры. Также член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева заявила РИА Новости, что переход на бартер может стать одним из следующих шагов при расчетах России за товары с недружественными странами.
"Тех западных "партнеров", кто не готов платить за наше сырье нашими рублями, можно и к бартеру склонить", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Парламентарий подчеркнул, что, с одной стороны, подход ему импонирует: "коротко и ясно: мы вам – нефть или газ, а вы – то, что нужно нам". "С другой – удивительно, конечно, что натуральный обмен становится новым форматом взаимодействия ведущих государств в 2022 году... Если пресловутый бартер поможет пройти сквозь западные санкции – почему нет? Однако панацеей от тотальной экономической блокады он вряд ли станет", - добавил он.
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 13:21
В Кремле ответили на вопрос о механизмах перехода к оплате газа за рубли
 
ЭкономикаВладимир ПутинСергей МироновПартия "Справедливая Россия - за правду"РоссияСанкции в отношении РоссииЕвросоюз
 
 
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