https://ria.ru/20220331/oplata-1781142534.html

Миронов предложил бартер в качестве альтернативы оплате сырья в рублях

Миронов предложил бартер в качестве альтернативы оплате сырья в рублях - РИА Новости, 31.03.2022

Миронов предложил бартер в качестве альтернативы оплате сырья в рублях

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов считает, что западные страны, которые не готовы платить за российское сырье рублем,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:56

2022-03-31T17:56

2022-03-31T17:56

экономика

владимир путин

сергей миронов

партия "справедливая россия - за правду"

россия

санкции в отношении россии

евросоюз

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов считает, что западные страны, которые не готовы платить за российское сырье рублем, можно "склонить" к бартерным отношениям.Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по изменению на рубли валюты платежа за поставки российского газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры. Также член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева заявила РИА Новости, что переход на бартер может стать одним из следующих шагов при расчетах России за товары с недружественными странами.Парламентарий подчеркнул, что, с одной стороны, подход ему импонирует: "коротко и ясно: мы вам – нефть или газ, а вы – то, что нужно нам". "С другой – удивительно, конечно, что натуральный обмен становится новым форматом взаимодействия ведущих государств в 2022 году... Если пресловутый бартер поможет пройти сквозь западные санкции – почему нет? Однако панацеей от тотальной экономической блокады он вряд ли станет", - добавил он.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781057076.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, владимир путин, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду", россия, санкции в отношении россии, евросоюз