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Комиссия правительства сможет выдать разрешения на оплату газа не в рублях

Комиссия правительства сможет выдать разрешения на оплату газа не в рублях - РИА Новости, 31.03.2022

Комиссия правительства сможет выдать разрешения на оплату газа не в рублях

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет выдавать разрешения на оплату газа не в рублях, говорится в указе президента России... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:52

2022-03-31T16:52

2022-03-31T16:52

экономика

россия

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет выдавать разрешения на оплату газа не в рублях, говорится в указе президента России Владимира Путина."Предоставить правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации полномочие выдавать разрешения на исполнение иностранными покупателями перед российскими поставщиками обязательств по оплате поставок природного газа без соблюдения порядка, установленного настоящим указом", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба Кремля.

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, владимир путин, правительство рф