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Комиссия правительства сможет выдать разрешения на оплату газа не в рублях - РИА Новости, 31.03.2022
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Комиссия правительства сможет выдать разрешения на оплату газа не в рублях
Комиссия правительства сможет выдать разрешения на оплату газа не в рублях - РИА Новости, 31.03.2022
Комиссия правительства сможет выдать разрешения на оплату газа не в рублях
Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет выдавать разрешения на оплату газа не в рублях, говорится в указе президента России... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:52
2022-03-31T16:52
экономика
россия
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет выдавать разрешения на оплату газа не в рублях, говорится в указе президента России Владимира Путина."Предоставить правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации полномочие выдавать разрешения на исполнение иностранными покупателями перед российскими поставщиками обязательств по оплате поставок природного газа без соблюдения порядка, установленного настоящим указом", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба Кремля.
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экономика, россия, владимир путин, правительство рф
16:52 31.03.2022
 
Комиссия правительства сможет выдать разрешения на оплату газа не в рублях

Правительственная комиссия сможет выдавать разрешения на оплату газа не в рублях

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет выдавать разрешения на оплату газа не в рублях, говорится в указе президента России Владимира Путина.
"Предоставить правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации полномочие выдавать разрешения на исполнение иностранными покупателями перед российскими поставщиками обязательств по оплате поставок природного газа без соблюдения порядка, установленного настоящим указом", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба Кремля.
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