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Песков: комиссии ООН по преступлениям на Украине предстоит трудная работа - РИА Новости, 31.03.2022
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Песков: комиссии ООН по преступлениям на Украине предстоит трудная работа
Песков: комиссии ООН по преступлениям на Украине предстоит трудная работа - РИА Новости, 31.03.2022
Песков: комиссии ООН по преступлениям на Украине предстоит трудная работа
Комиссии ООН по военным преступлениям на Украине предстоит напряженная работа, у России есть много материалов на этот счет, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:26
2022-03-31T13:26
в мире
дмитрий песков
оон
украина
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Комиссии ООН по военным преступлениям на Украине предстоит напряженная работа, у России есть много материалов на этот счет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Предстоит напряженная работа в этой комиссии, тем более, что имеется с нашей стороны много свидетельств, эти свидетельства копятся, тщательно собираются, выверяются, и, конечно, они будут использоваться", - сказал Песков журналистам.
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в мире, дмитрий песков, оон, украина, владимир путин
13:26 31.03.2022
 
Песков: комиссии ООН по преступлениям на Украине предстоит трудная работа

Песков: у России есть материалы для комиссии ООН по военным преступлениям на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Комиссии ООН по военным преступлениям на Украине предстоит напряженная работа, у России есть много материалов на этот счет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Предстоит напряженная работа в этой комиссии, тем более, что имеется с нашей стороны много свидетельств, эти свидетельства копятся, тщательно собираются, выверяются, и, конечно, они будут использоваться", - сказал Песков журналистам.
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В миреДмитрий ПесковООНУкраинаВладимир Путин
 
 
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