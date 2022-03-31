https://ria.ru/20220331/oon-1781058666.html
Песков: комиссии ООН по преступлениям на Украине предстоит трудная работа
Песков: комиссии ООН по преступлениям на Украине предстоит трудная работа - РИА Новости, 31.03.2022
Песков: комиссии ООН по преступлениям на Украине предстоит трудная работа
Комиссии ООН по военным преступлениям на Украине предстоит напряженная работа, у России есть много материалов на этот счет, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:26
2022-03-31T13:26
2022-03-31T13:26
в мире
дмитрий песков
оон
украина
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Комиссии ООН по военным преступлениям на Украине предстоит напряженная работа, у России есть много материалов на этот счет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Предстоит напряженная работа в этой комиссии, тем более, что имеется с нашей стороны много свидетельств, эти свидетельства копятся, тщательно собираются, выверяются, и, конечно, они будут использоваться", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220330/spch-1780781745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, оон, украина, владимир путин
Песков: комиссии ООН по преступлениям на Украине предстоит трудная работа
Песков: у России есть материалы для комиссии ООН по военным преступлениям на Украине
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Комиссии ООН по военным преступлениям на Украине предстоит напряженная работа, у России есть много материалов на этот счет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Предстоит напряженная работа в этой комиссии, тем более, что имеется с нашей стороны много свидетельств, эти свидетельства копятся, тщательно собираются, выверяются, и, конечно, они будут использоваться", - сказал Песков журналистам.