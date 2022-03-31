https://ria.ru/20220331/oon-1781058666.html

Песков: комиссии ООН по преступлениям на Украине предстоит трудная работа

Песков: комиссии ООН по преступлениям на Украине предстоит трудная работа - РИА Новости, 31.03.2022

Песков: комиссии ООН по преступлениям на Украине предстоит трудная работа

Комиссии ООН по военным преступлениям на Украине предстоит напряженная работа, у России есть много материалов на этот счет, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:26

2022-03-31T13:26

2022-03-31T13:26

в мире

дмитрий песков

оон

украина

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:237:3219:2048_1920x0_80_0_0_afb88f34978a9e872d0f9aa8201a65ca.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Комиссии ООН по военным преступлениям на Украине предстоит напряженная работа, у России есть много материалов на этот счет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Предстоит напряженная работа в этой комиссии, тем более, что имеется с нашей стороны много свидетельств, эти свидетельства копятся, тщательно собираются, выверяются, и, конечно, они будут использоваться", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220330/spch-1780781745.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, дмитрий песков, оон, украина, владимир путин