https://ria.ru/20220331/ogranicheniya-1781015006.html

Китай введет ответные визовые ограничения для американских чиновников

Китай введет ответные визовые ограничения для американских чиновников - РИА Новости, 31.03.2022

Китай введет ответные визовые ограничения для американских чиновников

Китай принял решение ввести ответные визовые ограничения против некоторых чиновников из США, заявил на брифинге официальный представитель МИД республики Ван... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:37

2022-03-31T10:37

2022-03-31T11:25

в мире

китай

сша

энтони блинкен

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ПЕКИН, 31 мар — РИА Новости. Китай принял решение ввести ответные визовые ограничения против некоторых чиновников из США, заявил на брифинге официальный представитель МИД республики Ван Вэньбинь.При этом он не уточнил, на кого именно распространяются соответствующие меры.На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств".Отмечалось, что действия Госдепа распространяются на чиновников, которых считают ответственными за политику, которая направлена против сторонников определенной религии. Имена американская сторона не сообщила.

https://ria.ru/20220330/evropa-1780910257.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, китай, сша, энтони блинкен