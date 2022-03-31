https://ria.ru/20220331/ogranicheniya-1781015006.html
Китай введет ответные визовые ограничения для американских чиновников
Китай введет ответные визовые ограничения для американских чиновников - РИА Новости, 31.03.2022
Китай введет ответные визовые ограничения для американских чиновников
Китай принял решение ввести ответные визовые ограничения против некоторых чиновников из США, заявил на брифинге официальный представитель МИД республики Ван... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:37
2022-03-31T10:37
2022-03-31T11:25
в мире
китай
сша
энтони блинкен
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ПЕКИН, 31 мар — РИА Новости. Китай принял решение ввести ответные визовые ограничения против некоторых чиновников из США, заявил на брифинге официальный представитель МИД республики Ван Вэньбинь.При этом он не уточнил, на кого именно распространяются соответствующие меры.На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств".Отмечалось, что действия Госдепа распространяются на чиновников, которых считают ответственными за политику, которая направлена против сторонников определенной религии. Имена американская сторона не сообщила.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, сша, энтони блинкен
10:37 31.03.2022 (обновлено: 11:25 31.03.2022)
Китай введет ответные визовые ограничения для американских чиновников
Китай решил ввести ответные визовые ограничения для некоторых американских чиновников
ПЕКИН, 31 мар — РИА Новости. Китай принял решение ввести ответные визовые ограничения против некоторых чиновников из США, заявил на брифинге официальный представитель МИД республики Ван Вэньбинь.
"С целью защиты законных прав и интересов китайских граждан, Китай принял решение ввести административные ограничения в отношении официальных лиц США, которые распространяют ложь касательно вопроса о правах человека и наносят ущерб интересам Китая", — заявил дипломат.
При этом он не уточнил, на кого именно распространяются соответствующие меры.
На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен
заявил, что США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР
, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств".
Отмечалось, что действия Госдепа распространяются на чиновников, которых считают ответственными за политику, которая направлена против сторонников определенной религии. Имена американская сторона не сообщила.