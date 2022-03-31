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На заводе в Новокузнецке трое рабочих погибли при обвале грунта
На заводе в Новокузнецке трое рабочих погибли при обвале грунта - РИА Новости, 31.03.2022
На заводе в Новокузнецке трое рабочих погибли при обвале грунта
Трое рабочих погибли при обвале грунта на крупнейшем в Сибири сталелитейном предприятии "Евраз ЗСМК" в Новокузнецке, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:03
2022-03-31T16:03
2022-03-31T16:05
происшествия
новокузнецк
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Трое рабочих погибли при обвале грунта на крупнейшем в Сибири сталелитейном предприятии "Евраз ЗСМК" в Новокузнецке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате обвала грунта во время работ по ремонту трубопровода на территории АО "Евраз ЗСМК" погибли трое рабочих", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на месте ЧП приступила к работе оперативно-следственная группа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новокузнецк
16:03 31.03.2022 (обновлено: 16:05 31.03.2022)
На заводе в Новокузнецке трое рабочих погибли при обвале грунта
Трое рабочих погибли при обвале грунта в Новокузнецке на сталелитейном заводе "Евраз ЗСМК"
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Трое рабочих погибли при обвале грунта на крупнейшем в Сибири сталелитейном предприятии "Евраз ЗСМК" в Новокузнецке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате обвала грунта во время работ по ремонту трубопровода на территории АО "Евраз ЗСМК" погибли трое рабочих", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте ЧП приступила к работе оперативно-следственная группа.