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На заводе в Новокузнецке трое рабочих погибли при обвале грунта - РИА Новости, 31.03.2022
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На заводе в Новокузнецке трое рабочих погибли при обвале грунта
На заводе в Новокузнецке трое рабочих погибли при обвале грунта - РИА Новости, 31.03.2022
На заводе в Новокузнецке трое рабочих погибли при обвале грунта
Трое рабочих погибли при обвале грунта на крупнейшем в Сибири сталелитейном предприятии "Евраз ЗСМК" в Новокузнецке, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:03
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происшествия
новокузнецк
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Трое рабочих погибли при обвале грунта на крупнейшем в Сибири сталелитейном предприятии "Евраз ЗСМК" в Новокузнецке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате обвала грунта во время работ по ремонту трубопровода на территории АО "Евраз ЗСМК" погибли трое рабочих", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на месте ЧП приступила к работе оперативно-следственная группа.
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происшествия, новокузнецк
16:03 31.03.2022 (обновлено: 16:05 31.03.2022)
 
На заводе в Новокузнецке трое рабочих погибли при обвале грунта

Трое рабочих погибли при обвале грунта в Новокузнецке на сталелитейном заводе "Евраз ЗСМК"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Трое рабочих погибли при обвале грунта на крупнейшем в Сибири сталелитейном предприятии "Евраз ЗСМК" в Новокузнецке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате обвала грунта во время работ по ремонту трубопровода на территории АО "Евраз ЗСМК" погибли трое рабочих", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте ЧП приступила к работе оперативно-следственная группа.
 
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