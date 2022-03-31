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На заводе в Новокузнецке трое рабочих погибли при обвале грунта

На заводе в Новокузнецке трое рабочих погибли при обвале грунта - РИА Новости, 31.03.2022

На заводе в Новокузнецке трое рабочих погибли при обвале грунта

Трое рабочих погибли при обвале грунта на крупнейшем в Сибири сталелитейном предприятии "Евраз ЗСМК" в Новокузнецке, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:03

2022-03-31T16:03

2022-03-31T16:05

происшествия

новокузнецк

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Трое рабочих погибли при обвале грунта на крупнейшем в Сибири сталелитейном предприятии "Евраз ЗСМК" в Новокузнецке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате обвала грунта во время работ по ремонту трубопровода на территории АО "Евраз ЗСМК" погибли трое рабочих", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на месте ЧП приступила к работе оперативно-следственная группа.

новокузнецк

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новокузнецк