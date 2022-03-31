https://ria.ru/20220331/obstrel-1781175422.html

Украинские войска обстреляли Макеевку крупнокалиберными снарядами

Украинские войска обстреляли Макеевку крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 31.03.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку крупнокалиберными снарядами

Украинские войска обстреляли в четверг населенный пункт Макеевка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T21:31

2022-03-31T21:31

2022-03-31T21:31

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в четверг населенный пункт Макеевка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел Макеевки был зафиксирован в 18.25 мск, он велся со стороны населенного пункта Авдеевка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, макеевка, россия, украина, ситуация в днр и лнр