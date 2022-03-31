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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 31.03.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска выпустили 20 ракет из БМ-21 "Град" и 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:18

2022-03-31T18:18

2022-03-31T18:24

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из БМ-21 "Град" и 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

сцкк, донецк (днр), донецкая народная республика, в мире, украина