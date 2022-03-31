https://ria.ru/20220331/obstrel-1781147998.html

В МЧС назвали фейком "письмо" о подготовке артобстрела российских регионов

В МЧС назвали фейком "письмо" о подготовке артобстрела российских регионов - РИА Новости, 31.03.2022

В МЧС назвали фейком "письмо" о подготовке артобстрела российских регионов

Главное управление МЧС по Белгородской области опровергло направление руководителям предприятий и учреждений писем с предупреждением об артиллерийских обстрелах РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:18

2022-03-31T18:18

2022-03-31T18:18

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

украина

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белгородская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Главное управление МЧС по Белгородской области опровергло направление руководителям предприятий и учреждений писем с предупреждением об артиллерийских обстрелах приграничных регионов России со стороны Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка.По информации ведомства, 30 марта руководители белгородских предприятий получили письма якобы за подписью замначальника регионального главка МЧС. В "письме" приводились рекомендации, что необходимо предпринять в связи "с артиллерийским обстрелом со стороны Украины села Октябрьское 29 марта, повлекшим значительные разрушения и человеческие жертвы". В частности, "предписано" создать запасы еды и воды, сформировать аптечки, приготовить в одном месте вещи первой необходимости и документы. "Возможны артиллерийские обстрелы приграничных регионов России с высокой вероятностью поражения жилых кварталов населенных пунктов", - указывалось в "письме"."Данное письмо является фейком и не имеет никакого отношения к главному управлению МЧС по Белгородской области. Информация размещена на бланке неустановленного образца, подпись не соответствует оригинальной, письма направляются с неустановленных почтовых адресов", - говорится в сообщении главка. В ведомстве подчеркнули, что подобная информация является фейком, цель которого - посеять панику среди мирного населения. Главк порекомендовал доверять только официальной информации, "направляемой официальный путем с использованием ведомственной почты МЧС России".

https://ria.ru/20220330/feyki-1780857262.html

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россия

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, украина, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородская область, ситуация в днр и лнр