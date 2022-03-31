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NYP выдал обстрелы Донецка украинской армией за действия российских военных - РИА Новости, 31.03.2022
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New York Post использовал видео из Донецка для иллюстрации "российских обстрелов"
NYP выдал обстрелы Донецка украинской армией за действия российских военных - РИА Новости, 31.03.2022
New York Post использовал видео из Донецка для иллюстрации "российских обстрелов"
Американское издание New York Post проиллюстрировало статью о "российских обстрелах городов" съемкой дома в Донецке, поврежденного ударом ВСУ. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:36
2022-03-31T15:25
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
ura.ru
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Американское издание New York Post проиллюстрировало статью о "российских обстрелах городов" съемкой дома в Донецке, поврежденного ударом ВСУ.В материале описываются "удары по Киеву и Чернигову", в то время как видеоиллюстрация демонстрирует результат попадания украинского снаряда в жилой дом в Донецке. При этом в названии ролика фигурирует название столицы ДНР, а о ее обстреле газета пишет только в 14-м абзаце.Западные СМИ регулярно публикуют фейки о ситуации на Украине. Так, ранее стало известно, что портал URA.RU подает в суд на итальянскую газету La Stampa, использовавшую фотографию агентства для иллюстрации фейка. Фотокорреспондент Эдуард Корниенко заснял последствия удара украинской ракеты "Точка-У" по Донецку. Газета интерпретировала фото как "обстрел Киева".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781070409.html
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
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Кадры разрушенного жилого дома в Донецке
Корреспондент передает с места удара украинских националистов по жилому дому в Донецке
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донецк (днр), ura.ru
13:36 31.03.2022 (обновлено: 15:25 31.03.2022)
 
NYP выдал обстрелы Донецка украинской армией за действия российских военных

New York Post выдал обстрелы Донецка украинской армией за действия российских военных

© NYP Holdings, Inc.Скриншот публикации на сайте издания New York Post
Скриншот публикации на сайте издания New York Post
© NYP Holdings, Inc.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Американское издание New York Post проиллюстрировало статью о "российских обстрелах городов" съемкой дома в Донецке, поврежденного ударом ВСУ.
В материале описываются "удары по Киеву и Чернигову", в то время как видеоиллюстрация демонстрирует результат попадания украинского снаряда в жилой дом в Донецке. При этом в названии ролика фигурирует название столицы ДНР, а о ее обстреле газета пишет только в 14-м абзаце.
Западные СМИ регулярно публикуют фейки о ситуации на Украине. Так, ранее стало известно, что портал URA.RU подает в суд на итальянскую газету La Stampa, использовавшую фотографию агентства для иллюстрации фейка. Фотокорреспондент Эдуард Корниенко заснял последствия удара украинской ракеты "Точка-У" по Донецку. Газета интерпретировала фото как "обстрел Киева".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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