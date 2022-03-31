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Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 31.03.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку

Украинские войска за 15 минут обстреляли Петровский район Донецка и Еленовку в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:29

2022-03-31T09:29

2022-03-31T12:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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красногоровка

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Петровский район Донецка и Еленовку в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, в 8.30 мск войска Украины выпустили шесть снарядов по Донецку, а в 8.45 мск - четыре снаряда по Еленовке. Обстрел производился из населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

донецк (днр)

красногоровка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, донецк (днр), красногоровка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины