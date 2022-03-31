https://ria.ru/20220331/obespechenie-1780988696.html

Роспотребнадзор: ПВР для беженцев из Донбасса обеспечены отоплением и водой

Роспотребнадзор: ПВР для беженцев из Донбасса обеспечены отоплением и водой - РИА Новости, 31.03.2022

Роспотребнадзор: ПВР для беженцев из Донбасса обеспечены отоплением и водой

Все пункты временного размещения (ПВР) для беженцев из Донбасса обеспечены горячей и питьевой водой, есть отопление и питание, сообщается на сайте... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T04:27

2022-03-31T04:27

2022-03-31T04:27

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Все пункты временного размещения (ПВР) для беженцев из Донбасса обеспечены горячей и питьевой водой, есть отопление и питание, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Под контролем территориальных органов Роспотребнадзора по состоянию на 30 марта находятся пункты временного размещения в 34 субъектах.Специалисты ведомства провели 9668 замеров микроклимата в пунктах временного размещения, из них несоответствие гигиеническим нормативам выявлено в семи случаях. Кроме того, они также исследовали 2741 пробу питьевой воды, из них не соответствовали требованиям 22."Проверено 14 199 партий пищевых продуктов объемом более 438 тонн, забраковано 38 партий объемом 464 килограммов, не соответствующих требованиям по срокам годности и из-за отсутствия сопроводительных документов. Обследовано 2 883 человека – персонала пищеблоков, из них 34 человека было отстранено от работы", - дополняется в сообщении.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

https://ria.ru/20220324/bezhentsy-1779847810.html

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Максим Горбачев

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество