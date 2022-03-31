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ВС России поразили 28 военных объектов Украины за сутки - РИА Новости, 31.03.2022
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ВС России поразили 28 военных объектов Украины за сутки
ВС России поразили 28 военных объектов Украины за сутки - РИА Новости, 31.03.2022
ВС России поразили 28 военных объектов Украины за сутки
Вооруженные силы РФ уничтожили за день на Украине 28 военных объектов, в том числе три склада с оружием, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T19:52
2022-03-31T20:11
россия
украина
в мире
донбасс
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили за день на Украине 28 военных объектов, в том числе три склада с оружием, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, украина, в мире, донбасс
19:52 31.03.2022 (обновлено: 20:11 31.03.2022)
 
ВС России поразили 28 военных объектов Украины за сутки

Минобороны: ВС России поразили 28 военных объектов Украины за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили за день на Украине 28 военных объектов, в том числе три склада с оружием, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 28 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, три полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения, четыре хранилища топлива и шесть районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Колонна военной техники - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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