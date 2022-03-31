https://ria.ru/20220331/obekty-1781162794.html

ВС России поразили 28 военных объектов Украины за сутки

ВС России поразили 28 военных объектов Украины за сутки - РИА Новости, 31.03.2022

ВС России поразили 28 военных объектов Украины за сутки

Вооруженные силы РФ уничтожили за день на Украине 28 военных объектов, в том числе три склада с оружием, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T19:52

2022-03-31T19:52

2022-03-31T20:11

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донбасс

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили за день на Украине 28 военных объектов, в том числе три склада с оружием, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/donbass-1781165572.html

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украина

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, украина, в мире, донбасс