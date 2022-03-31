https://ria.ru/20220331/oag-1781174471.html

Сенаторы США призвали лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при ОАГ

Сенаторы США призвали лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при ОАГ - РИА Новости, 31.03.2022

Сенаторы США призвали лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при ОАГ

Двухпартийная группа сенаторов США направила письмо госсекретарю Энтони Блинкену с призывом добиваться лишения России статуса постоянного наблюдателя при... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T21:14

2022-03-31T21:14

2022-03-31T21:14

в мире

россия

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украина

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организация американских государств

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Двухпартийная группа сенаторов США направила письмо госсекретарю Энтони Блинкену с призывом добиваться лишения России статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств в связи с событиями на Украине.Как следует из документа, который обнародовал на своем сайте сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио, "опыт агрессивных действий России не совместим с принципами и политикой ОАГ как организации, которая стремится продвигать мир, суверенитет и международно признанные права человека в западном полушарии"."Мы призываем вас работать с нашими единомышленниками из числа государств-членов и Постоянным советом ОАГ, чтобы как можно скорее лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при организации", - говорится в письме.Как отметили американские законодатели, почти сразу же после начала специальной военной операции России на Украине генеральный секретариат ОАГ осудил действия Москвы. Впоследствии более десятка государств-членов объединения также выразили свой протест против проводимой Россией военной операции, напомнили конгрессмены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/voyna-1781141591.html

https://ria.ru/20220331/kitay-1781130846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, донбасс, украина, сша, организация американских государств