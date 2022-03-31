Сенаторы США призвали лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при ОАГ
Сенаторы США призвали лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при ОАГ из-за Украины
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Сената США
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Двухпартийная группа сенаторов США направила письмо госсекретарю Энтони Блинкену с призывом добиваться лишения России статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств в связи с событиями на Украине.
Как следует из документа, который обнародовал на своем сайте сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио, "опыт агрессивных действий России не совместим с принципами и политикой ОАГ как организации, которая стремится продвигать мир, суверенитет и международно признанные права человека в западном полушарии".
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"Мы призываем вас работать с нашими единомышленниками из числа государств-членов и Постоянным советом ОАГ, чтобы как можно скорее лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при организации", - говорится в письме.
Как отметили американские законодатели, почти сразу же после начала специальной военной операции России на Украине генеральный секретариат ОАГ осудил действия Москвы. Впоследствии более десятка государств-членов объединения также выразили свой протест против проводимой Россией военной операции, напомнили конгрессмены.
"Почти 30 лет назад ОАГ предоставила России статус постоянного наблюдателя. Это решение обеспечило РФ международный престиж и отразило стремление организации к тому, чтобы страна преодолела более чем 70-летний опыт коммунистического авторитаризма и заняла свое место среди других демократических и миролюбивых государств. С тех пор (действия РФ - ред.) требуют пересмотра взаимодействия России с ОАГ", - подчеркивается в документе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.